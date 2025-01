Myllennium Award 2025: via alla nuova edizione, oltre 340 mila euro per giovani under 30

È ufficialmente aperta la nuova edizione del Myllennium Award, il premio che da undici anni celebra l’impegno e la creatività dei giovani italiani under 30. Con oltre 340.000 euro di premi in denaro e opportunità concrete di crescita professionale, il concorso – promosso dal Gruppo Barletta e dalla Fondazione omonima – riconosce infatti i progetti più innovativi e promettenti in settori chiave come la scrittura, il giornalismo, la musica, la startup, l’imprenditoria sociale, il cinema, e la rigenerazione urbana.

Dal 2015 ad oggi il Myllennium Award ha visto la partecipazione di oltre 5.300 candidati, premiando oltre 330 giovani talenti provenienti da tutta Italia e distribuendo oltre 1,5 milioni di euro in denaro e opportunità professionali. Per la nuova edizione le candidature sono aperte fino al 5 maggio 2025, e la cerimonia di premiazione si terrà il 9 luglio 2025 a Villa Medici, Roma.

Il Premio si distingue per il suo approccio inclusivo e il forte legame con la realtà sociale e culturale del Paese. Un comitato di esperti, tra cui accademici, giornalisti, artisti e imprenditori, valuterà i progetti candidati e i premiati avranno accesso a borse di studio, stage, contratti editoriali e visibilità attraverso collaborazioni con enti e aziende di rilevanza nazionale e internazionale.

Le categorie in gara per questa edizione sono: MyBOOK (saggistica e narrativa), MyREPORTAGE (giornalismo e contenuti digitali), MySTARTUP (imprenditoria tech e innovativa), MySOCIALIMPACT (imprenditoria sociale), MyJOB (formazione professionale), MyFRAME (cinema), MyMUSIC (musica), MySPORT (sport e carriera duale), MyCITY (rigenerazione urbana e arte), e MyBRICKS (arti e maestranze).

Il nuovo bando è online e le candidature sono aperte sul sito ufficiale del Myllennium Award.