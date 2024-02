Appuntamento con la storia, San Marino vota il referendum per legalizzare l'aborto

Domaninellai cittadini saranno chiamati a decidere seall’interno del proprio Stato. A indire il referendum,(Uds), che da 18 anni reclama un diritto, che in Italia è conquista del secolo scorso (1978). Sembra anacronistico a dirsi, ma nella Repubblica che si chiama come il nome di un santo abortire è considerato un crimine.Ildi San Marino, che ha subito pochissime modifiche dal 1865, prevede infatti agli"lada tre a sei anni". Motivo per cui fino ad oggi – e forse da domani non più – le donne sammarinesi che decidono di interrompere una gravidanza, hanno un'unica scelta:. Principalmente nelle strutture ospedaliere dell’Emilia Romagna, dove –come racconta al fattoquotidiano.it la presidente Uds– "le donne spendono". Come in Andorra e a Malta, a San Marino abortire è: se la gravidanza è conseguenza di stupro, se la donna rischia la vita e se il feto mostra delle gravi malformazioni. Unche appare meno assurdo se guardiamo al passato recente di quello Stato, che in tema di diritti ha sempre dimostrato un: nella Repubblica del Titano laviene approvata infatti, 16 anni in ritardo rispetto all’Italia (1970); mentre ilviene riconosciuto, 28 anni dopo rispetto al nostro Paese. "Il vero problema è che nell'ultimo ventennio, con una piccola eccezione durata tre anni, la", raccontava a luglio la presidente Pruccoli. "A San Marino abbiamo ancora la Democrazia cristiana: il nostro è un. Un terreno politico che, ovviamente, ha avuto come conseguenza anche una, che sono, dopo tante battaglie dell’Uds, il 33% in Parlamento. Mentre soltanto una donna su 10 è Segretario di Stato, figura equiparabile al ministro italiano". L’Unione delle Donne Sammarinesi ha tentato tante strade, prima di arrivare all’appuntamento di domani: innumerevoli Istanze d’Arengo (richieste di pubblico interesse), due disegni di legge di iniziativa popolare, nel 2014 e nel 2019, e infine nel 2020 la raccolta di 3mila firme per indire il referendum. "", diceva due mesi fa la presidente dell’Uds, che domani si prepara – speriamo – a riscrivere la storia della sua Repubblica.