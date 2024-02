Born to be in Ferie, ascolta la tua rivoluzione sulla playlist di Luce!

Born to be in Ferie: ecco le 10 canzoni della playlist di Luce!

Un tempo era, ma che siano in spiaggia, in montagna o in giro per il mondo alla scoperta di nuovi posti e nuove prospettive l'importante è che ad accompagnare le nostresia la. Per gran parte dei mesi dell'anno non pensiamo ad altro, sognandole ad occhi aperti. Le pianifichiamo e organizziamo in compagnia o coppia, o sono improvvisate in solitaria, ma quando arriva il momento di staccare non c'è scusa che tenga: per arrivare alle agognate mete vacanziere c'è bisogno di darefin da subito. Anche perché spesso, prima di arrivare, c'è da affrontare lo stress da viaggio, soprattutto quello in macchina (ma ultimamente anche i voli in aereo non sono da meno, vedesi le compagnie low cost). E allora per sopravvivere ai bollini neri in autostrada o ai bollini rossi per il caldo, che cosa c'è di meglio di una bellada cantare per alleviare la tensione? Si sa, la giusta canzone può svoltare la situazione, migliora l'umore e fa spuntare un sorriso contagioso che porterà una luce speciale nelle nostre ferie. Sul nostro sito e su Spotify torna, immancabile anche ad agosto, la nostrae questa volta, con, abbiamo pensato a dieci brani attentamente selezionatie, speriamo, per rendere le vostre vacanze indimenticabili. Magari tenendovi compagnia mentre Danzate al chiaro di luna (), facendovi cantare a squarciagola classici del calibro didell'indimenticato Battiato , rilassare ascoltandodel 'fluidio', o ancora proponendovi canzoni che sono entrate più recentemente nei nostri cuori e nelle nostre radio per fare da tappeto sonoro ai vostri viaggi (vedesidi Tananai ononostante artisti come Loredana Berté sia tutt'altro che sconosciuta al nostro pubblico). Le valigie sono pronte, le cuffie prese e la playlist accesa. Non perderla!1) Dancing in the Moolight – Toploader 2) Esagerata – Tananai 3) Nails, Hair, Hips, Heels – Todrick Hall 4) Le ferie di metà settembre – La Municipàl 5) Una Noche en Medellín – Cris Mj 6) Abbagli – Laila Al Habash 7) Follow The Sun – Xavier Rudd 8) Centro di gravità permanente (Mix 2015) – Franco Battiato 9) Relax, Take it Easy – Mika 10) Mare Malinconia – Franco126, Loredana Berté