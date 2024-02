Da gemelli a gemelle: in sala operatoria per la riassegnazione di genere lo stesso giorno

Disforia e riassegnazione di genere: la video intervista alla dottoressa Giulia Lo Russo

DueAlla nascita, nel giorno del diciottesimo compleanno erano diventate Giulia e Gaia. Tutto insieme, da sempre, da quando sono stati concepiti. Giovedì 14 ottobre il grande passo: a 23 anni la rinascita., in due sedute operatorie consecutive all’. L'intervento è stato particolarmente delicato perché le due pazienti soffrono di una forma di coagulopatia che le espone a unSi tratta del, dopo ilquando le diciannovenni transgender Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira completarono il percorso con l’intervento, eseguito una a distanza di pochi giorni dall’altra al Transgender Center Brazil. A Careggi. Sono ricoverate nella stessa stanza. I racconti delle due giovani toscane sono analoghi a quelli delle gemelle brasiliane. "Siamo nate in corpi maschili ma, da quando abbiamo ricordi", hanno raccontato alche fa parte dell'équipe operatoria oggi schierata, guidata dal professor Marco Carini, un'eccellenza dell'urologia che ha fatto di Careggi anche un. Per Carini sarà l'ultimo doppio intervento all'azienda ospedaliera universitaria prima del pensionamento, dopo quarant'anni di carriera. "È una giornata da festeggiare – hanno raccontato Giulia e Gaia nel corso dei colloqui preoperatori –. Abbiamo fatto, la nostra famiglia ci ha supportato in questo nostro progetto, poi essendo gemelle ci siamo sempre aiutate e fatte forza a vicenda". Diplomate, hanno avuto alcune esperienze lavorative nel campo della ristorazione, ma adesso. "Loro si sentono donne da sempre, però hanno iniziato il loro percorso, come legge prevede, dai diciotto anni:e dopo avere avutosi sono messe in lista operatoria", racconta il chirurgo Andrea Cocci che fa parte delal top in Italia (per volumi ed eccellenza), un percorso che unisce le competenze delle aziende ospedaliero universitarie di Firenze e di Pisa. L’équipe, con il professor Carini e Cocci, è formata per ladalle dottoresse Alessandra Daphne Fisher e Linda Vignozzi e dagli urologi professor Riccardo Bartoletti e Girolamo Morelli. "La ricostruzione – racconta il chirurgo Cocci – consentirà di avere. Resteranno ricoverate quattro-cinque giorni, poi torneranno a casa e tra sei settimane potranno iniziare la loro vita da donna anche a livello sessuale".La Toscana, con il centro di Careggi, si dimostra quindi all'avanguardia negli interventi di riassegnazione di genere. Qualche tempo fa ne avevamo parlato con la, medico di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, un'eccellenza in questo campo, che ci aveva spiegato quale fosse il percorso che le persone affrontano nellaanche fisica ( Qui l'articolo).di Serena Valecchi per approfondire: