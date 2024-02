"Generazione rubata": risarcimento dell'Australia agli aborigeni, strappati alle famiglie per assimilarli alla società bianca

Migliaia di australianidella cosiddetta «», quelli che furonoda bambini e tenuti in strutture del governo federale, riceveranno un risarcimento di(circa 46mila euro), secondo un piano di risarcimento annunciato dal primo ministro. L’iniziativa si applica ai territori federali del Nord) e della capitale nazionale (), mentre simili programmi sono in corso in quattro dei sei Stati della federazione.La pratica della rimozione forzata dalle famiglie, attuata dal governo, fu imposta su decine di migliaia di bambini diper allevarli presso, con l’intento di. L’idea era che gli aborigeni fossero destinati all’e chefosse la sola alternativa caritatevole. Morrison ha presentato la risposta del governo al rapporto intitolato(Chiudere il divario). Il piano, del valore di oltre un miliardo di dollari australiani in, mira asociale ed economico degli australiani indigeni attraverso 17 obiettivi. Già in passato il governo di canberra aveva disposto "risarcimenti" nei confronti degli aborigeni. Ad esempio riconoscendo una sorta di vitalizio in cambio della disponibilità da parte dello Stato di Ayers rock, il gigantesco monilite che sorge nel desertro al centro dell'Australia, che le popolazioni indigene storicamente ritengono sede delle rispettive divinità.