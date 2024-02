Il viaggio, cammino di crescita dell’essere umano: “Sempre più alla portata di tutti”

Carta europea della disabilità

Le iniziative di Grimaldi Lines

Siti web sempre più fruibili

Verne, Salgari, Kipling. Autori capaci di far viaggiare i lettori senza muoversi dalla scrivania. Prima di loro, Omero ha tratteggiato con Ulisse la figura mitica più affascinante, “colui che ha errato tanto”. Da sempreper l’essere umano rappresenta una fonte di ispirazione, la traversata il percorso verso l’età adulta, un cammino che dev’essere alla portata di tutti. La promozione dell’accessibilità nei luoghi turistici per consentire alla persone con disabilità di partecipare insieme con gli altri alle attività ricreative è diventato un’obiettivo da raggiungere nel minore tempo possibile.Ed è in quest’ottica che si muove, pioniere nelle agevolazioni per la ‘Carta europea della disabilità’. La Compagnia di navigazione partenopea - la prima azienda privata italiana a firmare una convenzione per i titolari della ‘Carta’ con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità - conferma la sua vocazione all’inclusività con uno sconto dedicato ai titolari della Carta e loro accompagnatori. La ‘’, o ‘’, è il documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che consente ai portatori di disabilità di accedere ad un’ampia selezione di beni e servizi a tariffe agevolate, in Italia, nei Paesi UE e nei Paesi Extra UE che aderiscono all’iniziativa, con l’obiettivo di facilitarne sempre più l’accesso ai trasporti, alla cultura e al tempo libero. Grazie alla convenzione stipulata con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Grimaldi offre una tariffa agevolata ai titolari della Carta e ai loro compagni di viaggio: 10% di sconto (diritti fissi esclusi) sui collegamenti marittimi col marchio Grimaldi Lines da/per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (da/per Brindisi) e Tunisia, in ogni periodo dell’anno e su tutte le partenze disponibili alla vendita nel momento della prenotazione. “Siamo orgogliosi di poter contribuire attivamente all’inclusione delle persone con disabilità, favorendo la loro piena partecipazione alla vita sociale – spiega– . La traversata via mare è infatti il viaggio per antonomasia, quello che supera tutte le barriere e unisce ciò che prima era separato. Questi sono i nostri valori chiave, che da molto tempo decliniamo nel progetto dedicato al turismo accessibile”.L’attenzione della Compagnia per i passeggeri con esigenze speciali e l’entusiasmo nell’ospitarli a bordo della flotta, ancora una volta, si traduce in atti concreti. La firma di questo accordo si inserisce, infatti, in un più ampio intento, che va oltre la necessità di rendere il viaggio in nave agevole per le persone a mobilità ridotta e si traduce in una serie di iniziative dedicate, racchiuse nel progetto, nato nel 2018 in collaborazione con B&C travel (tour operator specializzato in viaggi accessibili e servizi di assistenza ai PMR) e ANGLAT (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti). Grimaldi Lines offre infatti da alcuni anni un canale di assistenza gratuita, online e telefonica, dedicata ai viaggiatori con bisogni speciali. Sul fronte istituzionale, oltre alle partnership con i principali Enti che rappresentano persone diversamente abili - quali ad esempio UICI, ENS, AIPD – la Compagnia ha organizzato e promosso un Convegno dedicato al Turismo Scolastico Inclusivo ed ha sostenuto in qualità di sponsor tecnico alcuneEd ancora nell’ambito dell’accessibilità la compagnia di navigazione(la startup specializzata in soluzioni informatiche che trasformano i siti web in strumenti fruibili da una larghissima platea) si è dotata di un. “In linea con l’ampio e differenziato target di clienti cui ci rivolgiamo e con l’accessibilità delle nostre navi e terminal, abbiamo pensato di rendere facilmente navigabile a tutti anche il nostro sito web - conclude il portavoce Grimaldi – . L’inclusività è infatti un valore chiave per la nostra Compagnia di Navigazione”.La nuova funzione, impostata dasul sito, si attiva da ogni tipo di device, semplicemente cliccando su una piccola icona bianca in campo blu, presente in home page. Attraverso il menù a tendina è possibile ingrandire i caratteri e la spaziatura dei testi, rimuovere contrasti di colore, attivare appositi cursori, nonché impostare la lettura automatica dei contenuti per consentirne la fruibilità da parte di utenti con deficit di tipo sensoriale, fisico-motorio oppure neurologico-cognitivo.