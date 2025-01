Disabilità, Locatelli: “90 milioni per l’autonomia abitativa”

Novanta milioni nel 2025 per assicurare l'autonomia abitativa alle persone con disabilità e una legge per il riconoscimento della figura del caregiver nel 2026. Sono i due obiettivi annunciati dalla ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli, durante il forum dell’Ansa. Novità auspicate anche per quanto riguarda il Progetto di Vita, attualmente sperimentato in 9 province italiane, ma “in primavera - ha spiegato - vorremmo aggiungerne una per ogni regione, mentre la formazione continuerà per tutto l'anno”.

La novità principale, però, è quella economica detta in apertura: 90 milioni da destinare in particolare alla ristrutturazione di immobili e appartamenti: “Abbiamo tantissime realtà del territorio e del Terzo Settore che - ha spiegato Locatelli - hanno la possibilità di creare percorsi di autonomia abitativa ma non hanno la disponibilità economica per ristrutturare. Abbiamo tante strutture abbandonate o appartamenti che non sono più abitati che richiedono investimenti notevoli e credo sia fondamentale dare un supporto per una svolta anche per il “Dopo di noi’”.

Sul caregiver aveva già espresso la necessità di una legge che ne riconosca il ruolo specifico di assistenza: “Il riconoscimento del caregiver è una priorità - ha detto - Spero che la nostra proposta possa essere un punto di caduta su cui lavorare tutti insieme per avere una legge nel 2026”.