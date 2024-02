Insulti razzisti a un ciclista, il sindaco di Locorotondo insorge: "Caro Rajesh, ti accompagno a sporgere denuncia"

"Ho appreso, nelle ultime ore, che, fotografo e ciclista, avrebbe subito un'nella nostra Locorotondo da parte di un automobilista e di alcuni suoi amici. Come uomo e come sindaco non accetto e non accetterò mai che nella nostra città possano verificarsi simili episodi. A Rajesh dico anche che lo aspetto nel mio ufficio, in Comune, dove sarò pronto a porgergli, a nome della città, le più sentite scuse". Lo scrive sui social,sindaco dicittà della Valle d'Itria in cui Rajesh Nair sarebbe stato insultato da un "autista e dai suoi sostenitori" con frasi razziste. "Ogni giorno - scrive su Instagram Nair -piuttosto che chi sono. Per questa estate ne ho avuto abbastanza, domani (oggi, ndr) vado in Olanda".

"Locorotondo è una città accogliente, meta di turisti che la visitano e provengono da ogni parte del mondo: la nostra gente è sempre stata pronta ad accogliere chiunque e ne sono convinto, continuerà a farlo. Non accetterò dunque che si dia una immagine della città distorta e fuorviante", continua Bufano che invita la vittima a "denunciare quanto accaduto alle autorità competenti, descrivendo alle forze dell'ordine l'aggressione verbale subita. Sono pronto ad accompagnarlo io stesso presso la prima caserma dei carabinieri e a fornirgli il massimo supporto". Il primo cittadino sottolinea l'importanza della denuncia perché "diversamente, si rischia di vanificare il progresso culturale a cui neppure la nostra città potrà mai sottrarsi, rischiando di dare un'immagine di un paese che poi, nei fatti, non corrisponde alla realtà di quel che è". "Rajesh - conclude - ti aspetto".