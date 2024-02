Le trovano un cancro durante il parto, la storia di Lois Walker tra gioia e dolore: "Non volevo affezionarmi a mio figlio"

La storia di Lois Walker, la donna a cui è stato diagnosticato il cancro durante il parto

La drammatica scoperta: "Non volevo affezionarmi a mio figlio"

L'appello di Lois: "Ascoltate sempre il vostro corpo"

La gioia e il dolore, la vita che nasce e la malattia che fa di tutto per strapparla. Nela una donna è stato diagnosticato undurante il. È la tragica storia di, una madre che adesso accusa i medici di non averle dato ascolto quando ne aveva bisogno e quando sentiva che c'era qualcosa che non andava., 37 anni, di Barnsley in Regno Unito, ha avutoper 12 mesi ma gli specialisti hanno sempre attribuito il disturbo all 'ansia . È stato solo quando suo figlio Ray è nato connel 2021 che le è stato diagnosticato un. Ora la donna ha scritto una lettera di reclamo al suo studio medico, che ha rifiutato di commentare a causa della riservatezza del paziente. La donna ha detto alla BBC di aver visto "ripetutamente" i medici del Dove Valley Practice a Worsbrough e del Barnsley Hospital, ma in tutte le occasioni le è stato detto che poteva soffrire della sindrome dell'intestino irritabile o di ipocondria. "Non so cos'altro avrei potuto fare. Era come se nessuno volesse ascoltare. Ho detto loro ''. Volevo essere presa sul serio. C'era qualcosa di gravemente sbagliato, lo sentivo" ha detto la 37enne.Quando è andata in ospedale per far nascere suo figlio con taglio cesareo l'anno scorso, i chirurghi hanno fatto la, nel rivestimento dell'addome e nei linfonodi. "Il mio addome era così malato, c'eranoovunque. Dissero che era come un sacco di sabbia che era stato aperto ed era finita ovunque". La signora Walker, che ha altri tre figli, ha detto che con questa diagnosi si sente "preoccupata sul fatto di affezionarsi o no" a suo figlio appena nato. "È stato davvero, davvero difficile", ha detto. ", ma è il mio raggio di sole.. Voglio concentrarmi sulla creazione dei ricordi. Se l'amore potesse salvarmi, sono sicura che non morirei mai" ha aggiunto la 37enne.Il suo partner Dale Wistow ha dichiarato riguardo al cancro: "Speriamo di averlo preso in tempo. Non sappiamo cosa ci riserverà il futuro adesso". La signora Walker ora sta esortando le altre persone ad ascoltare ile chiedere aiuto quando non si sentono bene. "Se c'è anche solo un medico che legge questo e pensa ‘dobbiamo fare di meglio', a me basta", ha detto. "Non vorrei che nessuno passasse quello che sto passando io".