Messico, bimba si risveglia al suo funerale. Muore poco dopo in ambulanza

La storia

Le indagini

Disidratazione

Due certificati di morte

Si è risvegliata al suo funerale. La storia dellaha sconvolto il Messico . La bimba, di, era stata dichiarata deceduta dai medici, ma nel giorno dell'addio,, la piccola è stata trasferita d'urgenza in ospedale, ma. Un caso che mette in evidenza la scarsa qualità dell' assistenza medica nelle aree rurali del paese nordamericano., madre della piccola, ha raccontato di aver portato la figlia da un pediatra nel comune di Villa de Ramos dopo che la bambina ha iniziato a stare male. Il medico ha raccomandato ai genitori di trasferirla in ospedale per essere curata, poiché presentava un quadro di disidratazione. La piccola è stata portata all'ospedale comunitario di base di, ma un'ora dopo, i medici l'hanno dimessa. Non avendo visto alcun miglioramento nella figlia, i genitori hanno deciso di riportare Camila all'ospedale comunitario, dove è stata dichiarata morta. Il certificato elencava nella causa del decesso diarrea acuta, grave disidratazione e shock ipovolemico. Ore dopo,, la terribile scoperta: la madre e la suocera si sono accorte che la piccola muoveva gli occhi e che il vetro della bara si appannava, così hanno chiamato un'infermiera che ha confermato la presenza diChiamati i soccorsi, la piccola è morta durante il viaggio in ambulanza verso l'ospedale. Il secondo certificato di morte afferma che il decesso è dovuto aLa Procura di Stato di San Luis Potosí ha annunciato di aver aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità nel caso, in particolare dei medici che hanno curato la piccola. Quasidi età inferiore ai cinque anni muoiono ogni anno in America Latina a causa di malattie diarroiche acute, la seconda causa di morte infantile nel mondo.La famiglia ha portato la piccola da un pediatra, che aveva confermato la disidratazione, raccomandando ai genitori il suo trasferimento all’ospedale comunitario di base di Salinas de Hidalgo, a San Luis Potosí. “L’ho portata in ospedale, sono entrato con lei e le hanno tolto i vestiti, le hanno messo degli asciugamani bagnati per abbassare la febbre e un cardiofrequenzimetro al dito - le parole della madre - . Mi hanno detto di ordinare delle supposte, le hanno somministrate. Dopo un’ora l’hanno consegnata,, quindi le hanno prescritto due bustine di soluzione salina e 30 gocce di paracetamolo”. Vedendo che la bimba era ancora nelle stesse condizioni, i familiari l’hanno portata da un altro medico privato, che le ha prescritto altre medicine e le ha raccomandato di darle frutta e acqua, cibi che la piccola malata continuava a rifiutare. Disperata, la famiglia ha deciso di riportarla aldove, secondo sua madre, si sarebbero presi del tempo per assisterla “perché non riuscivano a trovare le sue vene”. Poco tempo dopo, la madre è stata informata della. “Dieci minuti dopo l’hanno data per morta, non hanno nemmeno fatto un elettrocardiogramma. Sono venuti a prendere la mia bambina e l'hanno portata via dicendo: ‘Ecco fatto, lasciala riposare in pace’”. Stando al racconto di Mendoza la notte gli infermieri e i medici avrebbero messo Camiladove la mamma non poteva entrare. Il giorno dopo la piccola è stata dichiarata morta per disidratazione. Ora le autorità locali hanno avviato indagini per accertare le responsabilità dei medici che hanno visitato la piccola Camila Roxana Martínez, quando i genitori hanno cercato di curarla.

"Siamo devastati, perché la mia piccina era molto felice, andava d'accordo con tutti", ha detto la madre a El Universal. Ora la famiglia ha due certificati di morte: uno che dice che la morte è stata per disidratazione e un altro che dice che la causa era un gonfiore del cervello.