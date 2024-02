Miss Giappone nata in Ucraina rinuncia alla corona: il motivo non sono le sue origini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karolina Shiino/ 椎野カロリーナ🦋 (@karolina0824)

Il titolo di Miss Giappone contestato e lo scoop

Karolina Shiino ha una relazione con un uomo sposato

La reginetta di bellezza, nata in ucraina, che ha suscitato un acceso dibattito dopo essere stataappena due settimane dopo l'incoronazione. A scanso di equivoci, la modella 26enne, prima persona di origine europea a vincere il concorso di Miss Nippon, ha però annunciato la sua decisione di fare un passo indietro in seguito alle accuse dei giornali locali che hanno rivelato la sua relazione con un uomo sposato. In un messaggio postato su Instagram la ragazza si è scusata con la famiglia dell'uomo e con le persone coinvolte. Ha anche annunciato che si sta separando dalla sua agenzia di comunicazione: "Sono veramentedi aver causato molti problemi a molte persone e di aver tradito coloro che mi hanno sostenuto".La vincitrice ucraina del concorso Miss Giappone non ha rinunciato alla corona per lesuscitate dalla sua scelta come rappresentante della bellezza nipponica – ricordate i commenti sui social "" o "come può rappresentare le donne giapponesi?" – nonostante queste abbiano continuato per giorni a infiammare il dibattito dopo la cerimonia del 22 gennaio. Shiino è nata in Ucraina e si è trasferita con la madre in Giappone quando aveva appena cinque anni, assumendo poi anche il cognome giapponese del patrigno. Parla e scrive correntemente il giapponese ed è diventata cittadina. Dopo aver vinto il titolo di reginetta, ha dichiarato nel suo discorso di ringraziamento: "Non sono stata accettata come giapponese molte volte, ma davvero molto grata per essere stata riconosciuta come giapponese oggi".In mezzo al polverone dello scontro tra chi aveva accolto con favore l'incoronazione della cittadina naturalizzata e altri che invece sostenevano che non rappresentasse gli ideali di bellezza tradizionali nipponici, però, una rivista locale ha pubblicato un articolo in cui si denunciava un rapporto amoroso extraconiugale. L'articolo dello Shukan Bunshun riportava che Shiino aveva. L'uomo non ha fornito alcun commento pubblico.Nella prima risposta alla notizia, la settimana scorsa, gli organizzatori del concorso di bellezza hanno difeso la modella, affermando che non sapeva che l'uomo fosse sposato. Lunedì, tuttavia, gli stessi organizzatori hanno dichiarato che Karolina Shiino aveva confessato di essere a conoscenza del matrimonio e della famiglia del compagno.La 26enne, spiega l'Associazione Miss Giappone, si èper il suo comportamento fuorviante e gli organizzatori hanno accettato le sue dimissioni dal titolo di reginetta. Shiino si è anche scusata con i suoi fan e con il pubblico in generale in una dichiarazione pubblica lunedì 5 febbraio, in cui ha precisato di aver agito in preda al panico e alla confusione come reazione alla notizia del tabloid. "Sono veramente dispiaciuta per gli enormi problemi che ho causato e per aver tradito coloro che mi hanno sostenuto", ha scritto anche sui suoi account social.e il titolo rimarrà vacante per il resto dell'anno.