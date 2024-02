Oltre il binarismo per inseguire altre libertà: perché la fluidità sessuale è sempre più diffusa nel lessico amoroso?

Il sessuologo Daniel Giunti: "una parte di società vuole la polarizzazione a tutti i costi, l'altra è già pronta per andare oltre il binarismo"

Il sociologo Cipolla: "La web society ci porterà verso una società più fluida e flessibile e cambierà la sessualità"

Definita come la capacità di "essere flessibili nella risposta sessuale, dipendentemente dalla situazione, consentendo alle persone di sperimentare i cambiamenti nella propria sessualità", la, è un concetto coniato da, psicologa e docente presso l’università dello Utah nel. A 13 anni di distanza il termine non è più un tabù e nemmeno una parola per soli specialisti della materia. Il concetto di fluidità sessuale è entrato prepotentemente nel dibattito pubblico, e anche in quello politico. Non solo a seguito delle vicissitudini legate alla mancata approvazione della fluidità sessuale? I dati attendibili, cioè scientificamente elaborati, non sono tantissimi. In un sondaggio del, effettuato dal sito britannico yougov (società di rilevazioni statistiche), cui hanno partecipato più di 1600 abitanti del Regno Unito, è emerso che ildella popolazione britannica si definisce "", ilsceglie di definirsi ", mentre il restantesi colloca in unatra i due estremi. Se si analizzano le risposte date dalla fascia dei più giovani (tra i 18 e i 24 anni), però, a definirsi "esclusivamente eterosessuale" è solo il 46%, quindi 26 punti percentuali in meno rispetto alla media generale. Il 6% dichiara, invece, di essere "esclusivamente omosessuale", mentre il 49% si colloca in una posizione intermedia. Quindi, circa. In un sondaggio condotto dalla Bbc nel 2017 tra i giovanissimi (16-22) inglesi, viene fuori invece che ile che il 14% afferma di essere attratto "maggiormente" —ma non solo —da persone del sesso opposto. Le. Secondo un’indagine del 2016 condotta negli Stati Uniti su oltre 9mila persone tra i 15 e i 44 anni, le donne che si definiscono bisessuali sono passate dal 3,9 al 5,5 per cento negli ultimi dieci anni e gli uomini dall’1.2 al 2 per cento.Secondo il sessuologo, bisogna innanzitutto intendersi su "cosa noi andiamo a delineare quando si parla di fluidità legata all’orientamento sessuale. Che è cosa diversa dall’(ovvero in che genere io mi colloco) e dall’che riguarda invece l’attrazione verso l’uno o l’atro sesso. Da questo punto di vista, noi viviamo storicamente in una società dove c’è molta polarizzazione, ovvero in cui si vuole: o si è completamenteo completamente. Ma si è visto, anche attraverso studi scientifici, che la realtà è molto più sfumata, cioè c’è una gradazione, una possibilità di sperimentarsi, di muoversi in questo continuum, e quindi un adeguamento alla natura dell’essere umano. Per cui da una parte abbiamo la società che finora ha spinto verso una polarizzazione molto rigida, dall’altra abbiamo una molto più complessa che spinge in direzione opposta"."Non credo. Si tratta, al contrario, di una possibilità di libertà. Sicuramente, come accennavo, la nostra società è ancora strutturata secondo ruoli binari molto rigidi, ma sempre più persone, e soprattutto giovani,all’intero di queste polarizzazioni. E questo, quando non risolto, porta anche a dei disagi esistenziali gravi, a delle sofferenze molto pesanti talvolta. Potersi sentire liberi di esprimere la propria identità sessuale e il proprio orientamento è chiaramente una cosa che va nel senso della libertà e del benessere individuale e sociale"."Io spero di sì. Questi cambiamenti sono a mio parere irreversibili. Chiaramente si tratta di un tempo lungo, magari ci saranno dei salti in avanti che genereranno delle resistenze e che determineranno a loro volta dei passi indietro. Ma credo che oramai si stia andando in una direzione precisa. Magari non necessariamente tutti, ed ovunque, alla stessa velocità.. In questo il ruolo della scuola, come di altre istituzioni, dovrebbe essere da traino. Tuttavia, come abbiamo visto per il Ddl Zan, invece le titubanze e le convenienze, spesso di piccolo respiro, non aiutano. Per la scuola va detto poi che spesso ai docenti non vengono forniti gli strumenti adeguati, e questo è un problema non secondario. Su cui per l’appunto il Ddl Zan provava ad intervenire"."Il fatto di far conoscere tutte le possibili realtà e variazioni non porta a modificare l’identità o l’orientamento soggettivo. Lo si diceva anche per i figli delle coppie omosessuali che, secondo alcuni, avrebbero avuto maggiori possibilità di essere a loro volta omosessuali. Ed invece abbiamo visto che non è così. A mio pareree andrebbe sviluppata in ogni ambito. Ad esempio anche nei corsi preparto: i genitori devono sapere che potranno avere a che fare con tutta una serie di caratteristiche e dunque devono prepararsi al fatto che c’è tutta una serie di costellazioni di variabilitàall’interno dell’identità individuale, che comprende l’identità biologica, l’identità sessuale l’orientamento sessuale, il ruolo di genere che è come noi appariamo"."È evidente che ci troviamo in un’epoca caratterizzata da due grandi fenomeni che sono la digitalizzazione da una parte e la pandemia dall’altra" afferma il sociologodell’università di Bologna."a livello sociale non può che risentirne"."Ad esempio nel fatto che in questa fase storica, sicuramente la sessualità si èanche se in un’ottica di connessioni.della sessualità, la masturbazione, ad esempio, oggi viene agita, grazie alla disponibilità di sesso in rete gratuito, secondo modalità precedentemente sconosciute sia come scala di dimensione che come approccio. Quindi una sorta di stimolazione assistita che ha cambiato anche le relazioni interpersonali. Si pensi il caso di una coppia con una persona a New York e l’altra a Milano: oggi possono fare sesso, grazie alla rete e alla tecnologia a nostra disposizione, stimolandosi a distanza cosa che prima non era possibile. Sono cambiate le modalità dell’incontro, inoltre. Prima per trovare una fidanzata andavi in passeggiata o in discoteca. Per un omosessuale scrivevi il tuo numero sul muro dei bagni delle stazioni. Oggi si fa attraverso la rete. È tutto più semplice e immediato. E questo ovviamente cambia anche la sessualità che viene agita a partire da queste modalità""È evidente che il covid ha inciso sull’intimità a due. Ne ha modificato le caratteristiche. Del resto, è accaduto già in passato, all’epoca della Spagnola o prima durante le pestilenze: quando arriva una pandemia non prevista questa incide su quello che sta accadendo. Ad esempio ha accentuato la digitalità, con tutto quello che ne consegue in termini di pratiche sessuali."Non c’è nessun dubbio che la fluidità andrà a incidere sempre più sulle strutture della società. A mio parere anzi si incrementerà e si accentuerà ulteriormente. Prendiamo il fatto di: questo è un esempio di fluidità. Ebbene oramaiche si celebrano, passa attraverso questa modalità. Noi andavamo nelle balere.Da questi cambiamenti difficilmente si torna indietro. Fluidità è flessibilità andranno in questa direzione perché la web society fa pochi sconti, ci obbliga ad adeguarci"."Se parliamo dei Paesi cosiddetti Occidentali, perché non tutto il Mondo ovviamente segue le stesse dinamiche alla stessa velocità,. Questo mi sembra inscritto nelle cose, e si presenta già intorno a noi. Non si tornerà indietro. La società, la politica, la legislazione sono chiamate ad adeguarsi ad una pluripresenza prental-genitoriale ad esempio. Anche la sessualità si trasformerà. Perché la separazione tra atto sessuale e riproduzione è molto marcata oramai, e la sessualità diventa molto meno dirimente e molto meno importante da questo punto di vista. Pensiamo a che trasformazioni questo induce ad esempio sulla questione del controllo della, che storicamente è sempre stato determinato dalla dimensione della maternità".