Sophia Bush fa coming out: “Odio l’idea di doverlo ancora fare, ma la comunità Lgbtq+ è sotto attacco”

Sophia Bush ha fatto coming out: ha una relazione con Ashlyn Harris. L’attrice californiana, 41anni, ha affrontato il suo recente divorzio (il secondo) e le accuse di una sua presunta infedeltà in un saggio personale pubblicato sulla rivista Glamour. Nella storia di copertina della rivista di moda, la Brooke Davis nella serie televisiva “One Tree Hill” ha confermato di frequentare l’ex calciatrice della nazionale femminile statunitense.

“Innamorarmi di lei ha guarito alcune mie ferite di quando ero giovane”, ha confessato.

I matrimoni e le terapie per la fertilità

Bush è stata sposata prima con Chad Michael Murray e poi con Grant Hughes, ma entrambe le volte le nozze sono state un fallimento: il primo divorzio è arrivato dopo appena 5 mesi dal sì, nel 2005, mentre il secondo matrimonio, nel 2022, è durato circa un anno. È la stessa attrice a raccontare, nell’articolo, la paura che ha avuto prima di sposarsi con Hughes: “Nell'aprile del 2022 ero sul punto di annullare il mio matrimonio. Invece di scappare, ho raddoppiato i miei sforzi per essere una moglie perfetta”.

La donna continuava infatti a ripetersi che “le relazioni sono difficili” e che “il matrimonio richiede compromessi”: a sei mesi dalle nozze dice di “aver capito nel profondo che avevo commesso un errore madornale. La mia testa e il mio cuore avrebbero impiegato un po' di tempo in più per capire ciò che le mie ossa già sapevano”, ha scritto. Il momento peggiore, quello che l’ha portata a rivalutare davvero la sua relazione, è stato quando si è trovata ad affrontare lo strazio del percorso di fertilità: “Sono passata attraverso mesi e mesi di ecografie, iniezioni ormonali, così tanti prelievi di sangue da essere ricoperta da tessuto cicatriziale, e nel frattempo stavo realizzando che la persona che avevo scelto come compagno di vita non parlava il mio stesso linguaggio emotivo”.

Sophia Bush

Il divorzio da Hughes

L’addio all’imprenditore Grant Hughes è arrivato nell’agosto 2023. Nel pezzo su Glamour, Sophia Bush ha detto che la decisione di chiedere il divorzio ha richiesto comunque del tempo ed è arrivata dopo molte discussioni con “gruppi di donne che si aprivano su questioni che stavano affrontando nelle loro case”. Tra queste c’era la sua futura compagna, che un mese dopo di lei si era separata dalla sua ex, la calciatrice Ali Krieger. “Sembrava che ogni settimana aumentassimo, eravamo sempre di più, tra cui l'ex giocatrice di calcio Ashlyn Harris, che in quel momento stava affrontando il difficile divorzio con sua moglie” scrive l’attrice.

L’inizio della storia tra Bush e Harris

“Non pensavo di trovare l'amore in questo gruppo di supporto. Non so come altro dirlo, se non che non l'ho visto... finché non l'ho visto”. Non è passato molto tempo, infatti, prima che iniziassero a circolare indiscrezioni sulla frequentazione tra Bush e Harris. “Credo che sia facile non vedere qualcosa che è stato davanti ai tuoi occhi per molto tempo, quando non l’hai mai considerata come un'opzione e non ti hanno mai considerata tale”, dichiara la 41enne. Sui social intanto si moltiplicavano le voci su una loro relazione.

“I pettegolezzi online cominciarono a sputare sentenze in modi bruttissimi. C'erano bugie palesi. Minacce violente. Mi accusavano di essere una rovinafamiglie – afferma ancora Sophia Bush –. Alcuni dicevano che avevo lasciato il mio ex perché mi ero improvvisamente resa conto di voler stare con le donne... i miei partner sapevano cosa mi piaceva da sempre”.

E ancora: “Il pensiero che avessi lasciato il mio matrimonio sulla base di un rendez-vous isterico - che, per essere chiari, non è mai accaduto - piuttosto che aver impiegato più di un anno a fare il lavoro più devastante della mia vita (la moglie perfetta, ndr)? Rendermi conto che dovevo essere la più vulnerabile, su un palcoscenico pubblico, nonostante fossi terrorizzata fino al midollo? È stata una sensazione brutale”, confessa.

Il coming out e la comunità queer

Nella seconda parte dell’articolo la star californiana ha detto che, pur odiando l'idea di dover fare coming out nel 2024, è consapevole che “stiamo avendo questa conversazione in un anno in cui abbiamo assistito agli attacchi più violenti contro la comunità Lgbtqia+ nella storia moderna”.

“Nel 2023 sono state proposte più di 500 proposte di legge contro le persone Lgbtqia+ nelle legislature statali, quindi per questo motivo voglio dare all’atto del coming out il rispetto e l'onore che merita. La comunità queer, mi ha dato così tanta sicurezza e amore – è stato come trovare un’alleata per la vita – che, quando mi sono riconosciuta finalmente in me stessa, ho sentito che era la mia casa”.

Per quanto riguarda il suo orientamento sessuale, come definirlo, Sophia Bush ha spiegato che la sua sessualità esiste in uno spettro e crede che la parola che meglio la definisce al momento sia queer. “Non riesco a dirlo senza sorridere, in realtà. Ed è una sensazione fantastica”, ha concluso.