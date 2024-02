Parte il podcast “Parole di Economia e Finanza 2023". Per un'educazione finanziaria e l'indipendenza economica

Il glossario di educazione finanziaria

torna con una nuova playlist di podcast. Si parlerà di parole di economia e finanza 5.0: una serie di puntate volte a sensibilizzare verso l’educazione finanziaria e a sottolineare l’importanza di acquisire maggiore consapevolezza in questo ambito per il raggiungimento di una propria indipendenza economic a. Che cos’è l’imprenditoria femminile? Perché i fondi comuni di investimento sono così popolari? Come si può spiegare la relazione tra i tassi di interesse e gli investimenti? Cosa significa il termine Blockchain? Questo e molto altro si scoprirà insieme a tanti ospiti illustri.Il Glossario di educazione finanziaria Parole di Economia e Finanza nasce nell’ottobre del 2016 dall’esigenza di creare un supporto al dibattito sull’evoluzione della divulgazione dei programmi di alfabetizzazione finanziaria, e sulla cosiddetta “financial inclusion”. L’intento è di offrire un mezzo esplicativo, non solo sui temi economici e finanziari contemporanei, ma anche sulla storia dell’economia, sulle banche e sugli investimenti, approfondendo e contestualizzando oltre 350 vocaboli nella realtà quotidiana; riordinando i concetti e aiutando a definire le parti più tecniche che compongono la finanza odierna. È stata così formata unae di dibattito su tutti i temi finanziari, al fine di promuovere una cultura di cittadinanza economica tra docenti, studenti, famiglie e risparmiatori. E’ stato distribuito in oltre 150mila copie cartacee sino al 2019 e dal 2020 distribuito digitalmente sempre fruibile gratuitamente da app e sito in italiano ed inglese. La 4° edizione del Glossario di Educazione Finanziaria “Parole di Economia e Finanza” (2022), è stata ulteriormente aggiornata tutta la sezione previdenziale e assicurativa, dove non manca una spiegazione dettagliata sul meccanismo di funzionamento dei derivati di credito, e senza tralasciare le novità sulla normativa che tutela i risparmiatori e gli investitori. Tra le novità la creazione di una sezione dedicata al tema del, senza tralasciare le criptovalute (Cap. 7 – “Fintech e Sostenibilità”). Il Glossario – messo a disposizione digitalmente in forma gratuita – aveva già raggiunto una diffusione di 150 mila copie, risultando il Glossario più diffuso in Italia. "Questo impegno è stato rinnovato negli anni per dare concretezza e completezza alla nostra mission sulla diffusione dell’alfabetizzazione finanziaria in un’ottica di “financial inclusion” e di maggiore consapevolezza finanziaria - spiega la presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation,- così da poter essere attori primari di una cittadinanza economica proattiva".Il Glossario è stato tradotto in inglese per poter meglio integrarsi alla metodologia CLIL – Content and Language Integrated Learning (che con la legge 107 del 13 luglio 2015 entra a far parte degli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico italiano), e alla nuova normativa per l’Educazioe Finanziaria inserita nel DDL Capitali nonché per favorire l’acquisizione di contenuti disciplinari e l’apprendimento anche in una lingua straniera abilitante al lavoro.Alla playlist, distribuita su tutte le piattaforme podcast, parteciperanno tanti ospiti illustri. La prima puntata è online da lunedì 2 ottobre, con il Dott,Nava spiega che la DG sostiene i Paesi sul Next Generation EU e nelle principali aree dove gli Stati Membri chiedono il sostegno alla DG REFORM per progetti per la cittadinanza conformi alle Direttive dalla pubblica amministrazione; alla transizione digitale e transizione verde; per poi supportare temi come la sanità pubblica, l’accesso ai finanziamenti, al mercato del lavoro e la protezione sociale e migrazione. Così da aprire un dialogo tra istituzioni comunitarie e cittadinanza anche attraverso le iniziative di educazione finanziaria da loro supportare attraverso il Comitato Edufin italiano.Tra le voci, e i volti, che daranno il loro prezioso contributo alla playlist: Giulia Favero, responsabile Gruppo terziario donna della Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza; Laura Nateri, managing director di Lazard; Enrico Giovannini, economista e statistico italiano, co-fondatore e direttore scientifico dell'Alleanza nazionale per lo sviluppo sostenibile (Asvis); Fabio Caiani, country head Italy di Nordea Asset Management; Antonio Sidoti, head of southern Europe di Wisdomtree; Paolo Sironi, leader mondiale della ricerca su banche e mercati finanziari della IBM institute for business value; Andrea Farinet, presidente di Fondazione pubblicità progresso; Riccardo Puglisi, professore ordinario di scienza della finanza dell'Università degli studi di Pavia; l'attrice Daniela Poggi.