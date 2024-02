Uomini e donne? Pari sono: i top manager di trenta aziende firmano il patto Zero gender gap su assunzioni, retribuzioni e carriere

"Donna ai vertici di Intesa San Paolo? Per ora no"

Snam: 30% dirigenti rosa

Marcegaglia: "Fisco light per chi assume donne"

Trenta amministratori e amministratrici delegati di grandi aziende italiane e internazionali, che da sole rappresentano oltre, firmano fra il 18 e il 19 ottobre al Politecnico di Milano lo “”, impegnandosi adall’interno delle proprie aziende. Il patto, elaborato dalcon il supporto di McKinsey & Company, fra gli altri è stato sottoscritto da“Sono orgogliosa del fatto che sotto la presidenza italiana del G20 e in un momento storico cruciale come questo i ceo di così importanti aziende abbiano aderito a un impegno così significativo e concreto per il raggiungimento della parità di genere e l'”, ha dichiarato la ministra per le Pari Opportunità,. “Nel Family Act è prevista lae si prevede fino a tre mesi di congedo di paternità con un aumento graduale, ma l'importante è parificare la responsabilità anche maschile. Questo rimuove unin entrata nel mondo del lavoro.e questo costo”. Un passo importante, ma non l’ultimo. Come spiega la rappresentante speciale per il G7 e IL G20 del: "Il nostro obiettivo è realizzare una, una ripresa inclusiva e sostenibile che metta il ruolo delle donne al centro dell'Agenda del G20. Per questo presenteremo. E per questo stiamo coinvolgendo inazionali e internazionali, affinché diventino i nostri “”, “Campioni dell'eguaglianza di genere impegnandosi a firmare un Patto per lo”.Il presidente di Intesa San Paolo,Mariadichiara che “nel gruppo si è deciso diil numero di donne", dipendenti e manager, e quello che è importante ora è saper "" anche perché "la, delle loroe lesono essenziali per le imprese. Un alto tasso di diversità - di genere, età, origine - apporta un più ampio spettro di punti di vista, opinioni ed esperienze, e maggior valore nelle decisioni". E a chi gli domanda se il gruppo pensa a una donna alla guida di Intesa San Paolo, risponde: “Non presto perché"."Tuttavia", assicura il presidente, “anche nella finanza ilcomincia a perforarsi". Esempio?, che è stata nominata amministratore delegato di. "Poco alla volta ci si arriva", sottolinea. Secondo Gros-Pietro, "il mondo della finanza sta cambiando: basta pensare adine non è l'unica donna nel management dell'istituto. Non dimentichiamo poi che il presidente della Bce e del Fondo monetario internazionale sono due donne". Insomma: "le cose stanno cambiando, nello". Da Intesa Sanpaolo parla anche, chief operating officer del gruppo: "Abbiamo aderito perchéè certamente benvenuta e necessaria per innescare un cambiamento culturale diffuso”. “Ci guida - spiega - unaapprovata dal cda con una specifica sezione dedicata ad impegni crescenti relativi all’equità di genere, finalizzati a garantire eque opportunità nei processi di assunzione, promozione a ruoli di responsabilità, nomine alla dirigenza e nel piano di successione per i ruoli apicali. In Intesa Sanpaolo la popolazione aziendale è da tempoper. Il personale(dirigenti e quadri direttivi), in crescita, si attesta intorno al. Assumeremoentro il 2024”.Fra le aziende che hanno aderito al patto,. "Nell’ultimo anno la popolazione femminile in azienda è aumentata delcirca ladei nostriè donna ed entro il 2023 avremo quasi ildi donne in posizioni", afferma, amministratore delegato di Snam. «Sostieniamo con convinzione e con azioni concrete gli obiettivi di parità di genere portati avanti dal Women’s Forum nell’ambito del G20 e abbiamo inseritoil tema dell’equilibrio di genere negli organi sociali", aggiunge Alverà alla firma di Zero gender gap."Le donne sono state fortemente penalizzate dalla, hannodegli uomini soprattutto perché erano impegnate in settori che sono stati molto colpiti, come il, i, gli impieghi a, il, i: le donne hanno perso molto più lavoro e sono risultate" nei confronti dell’impatto sociale del virus. Lo afferma, amministratore delegato dell’omonimo gruppo con il. È venuto il momento di £chiedere anche che ci sianoda parte del governo, comeper le aziende che assumono le donne, aiutare le donne a tornare al lavoro dopo la, investire ine in congedi parentali: ci sono una serie di azioni di cui si parla da molti anni, la novità è che adesso tutti diciamo che ora è il momento di agire", aggiunge l’ex presidente di Confindustria.