Ha percorso 125 km in meno di 24 ore con gamba in titanio

Più di 125 km percorsi in meno di 24 ore. È stata un'impresa quella che Salvatore Cutaia, già detentore del record del mondo sui 100 km con protesi in titanio, ha compiuto oggi nella sua Beinasco, località alle porte di Torino, percorrendo sotto la pioggia l'equivalente di tre maratone sulla pista d'atletica del campo sportivo Totta, in frazione Borgaretto.

Cutaia lavora alle Poste di Torino. Cinque anni fa, a causa di un incidente stradale, ha subito l'amputazione di un piede. Ha però coltivato la sua passione per lo sport praticando con successo ciclismo, corsa e pararafting. Lo scorso maggio è entrato nel guinness dei primati concludendo la '100 Km del Passatore’ (da Firenze a Faenza) in 18 ore e 24 minuti.

"Ancora una volta - ha dichiarato il sindaco di Beinasco, Daniel Cannati, a proposito della performance di oggi - Salvatore ha portato il nome di Beinasco sulla scena mondiale. La tua impresa è un esempio per tutti noi, soprattutto per i più giovani, a cui insegni il valore della perseveranza e del coraggio. Grazie per averci regalato una giornata indimenticabile, piena di emozioni e di orgoglio. La tua forza e determinazione sono un'ispirazione per tutta la comunità”.