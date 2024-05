Boy Scouts of America cambia nome in Scouting America: il rebrand inclusivo basterà?

I Boy Scouts of America hanno annunciato che dal prossimo anno cambieranno il nome in Scouting America, nel tentativo di rilanciaare il proprio impegno a favore dell’inclusione e di superare le forti difficoltà economiche legate della bancarotta e le numerose denunce per abusi sessuali.

Il cambiamento entrerà ufficialmente in vigore l’8 febbraio 2025, in concomitanza con il 115° compleanno dell'organizzazione. Ad annunciarlo, martedì, in occasione della sua riunione annuale in Florida, è stato Roger Krone, dallo scorso autunno presidente e amministratore delegato di Boy Scouts of America. “Nei prossimi 100 anni vogliamo che tutti i giovani d'America si sentano i benvenuti nei nostri progetti”, ha dichiarato all'Associated Press in un’intervista.

L'annuncio del cambio di nome (Boy Scouts of America / Instagram)

Un rebrand necessario, insomma, dopo 114 di storia, che appare come un’altra importante rivoluzione per un’organizzazione ricca di tradizione che però, fino a non molto tempo fa, non permetteva a gay e ragazze di entrare a far parte dei suoi ranghi. “Si tratta di un’evoluzione naturale volta a garantire che tutti i giovani americani si sentano accolti e riconosciuti”, ha dichiarato ancora Krone, sottolineando che il nuovo nome non cambierà la missione di preparare “i giovani a fare scelte etiche e morali in base ai principi scout. I valori dell'America sono valori di scouting”.

L’obiettivo è quello di incrementare il numero di iscritti, in drastico calo, all’organizzazione con sede a Irving (Texas). L'organizzazione ha ammesso per la prima volta i giovani omosessuali nel 2013 e nel 2015 ha posto fine al divieto generalizzato per i leader adulti gay.

Nel 2017 è stato fatto lo storico annuncio che le ragazze sarebbero state accettate come Cub Scout a partire dal 2018 e nel programma di punta dei Boy Scout - rinominato Scouts BSA - nel 2019. Oltre 6.000 ragazze hanno raggiunto il famoso grado di Eagle Scout.