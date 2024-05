PizzAut cresce, Acampora annuncia: “Andremo all’Onu e faremo un truck-food per ogni provincia”

“L'idea più ambiziosa in assoluto è che PizzAut chiuda: se non c'è più bisogno di PizzAut, vuol dire che questo mondo è diventato davvero inclusivo” : parola del fondatore della prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici Nico Acampora , intervistato a margine del Festival del lavoro, che oggi chiudendo i battenti alla Fortezza da Basso, a Firenze .

"Andremo all'Onu , il 12 giugno, racconteremo il nostro progetto, cucineremo e serviremo le pizze lì", dice, riferendo l'intenzione, poi, di "costruire 600 posti di lavoro per persone autistiche : una flotta di 'PizzAutObus'. Ci ha entusiasmato la possibilità di fare un 'truck-food' per ogni provincia, e far lavorare 5 ragazzi autistici” in ognuno di essi, mediante accordi con le scuole”.

"Un ragazzo che va in un istituto costa dai 50.000 ai 200.000 euro l'anno allo Stato. Quando noi li assumiamo, i ragazzi stanno meglio, e non sono più un costo. Anzi, diventano contribuenti, versano le tasse", incalza.