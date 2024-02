Ferragnez, cinque anni dal "sì": un 2023 tra successi e crisi di coppia

Ferragnez, cinque anni dal "Sì"

In quell'occasione l'imprenditrice digitale ha indossato i panni di co-conduttrice sul palco dell'Ariston, per la prima volta passando dalle dirette su smartphone a quelle in tv, davanti a milioni di spettatori. Una veste inedita per la 36enne, che ha affrontato la sfida con entusiasmo ma anche con molti timori, come aveva rivelato settimane dopo parlando dell'ansia che l'aveva assalita nei giorni precedenti. Ma, nonostante l'accaduto, era stato per lei un grande successo. Offuscato, solo in parte, da quanto accaduto col marito. A cui Ferragni, proprio vista l'imponente prova che l'aspettava, aveva chiesto di limitarsi a fare lo "spettatore, per una volta", lasciandole la scena che giustamente si era conquistata. Purtroppo però - e si scoprirà solo molto tempo dopo che era a causa di psicofarmaci che l'uomo prendeva dopo l'operazione per il tumore al pancreas - Fedez nonostante le raccomandazioni a Sanremo le ha rubato la scena, tra performance rap polemiche e il criticatissimo "bacio Made in Italy" con Rosa Chemical, durante l'ultima esibizione dell'artista nella puntata finale. L'innesco, la scintilla che ha fatto scoppiare la bomba della crisi: "Sapeva quanto ci tenevo, ci sono rimasta male", dice nel trailer Chiara. "Non ero lucido", replica lui, facendo appunto riferimento ai problemi di salute mentale che (non) stava affrontando. Nella puntata speciale la coppia racconterà tutti i retroscena di quella vicenda, ripercorrendo davanti a uno psicologo, in una sorta di terapia di coppia, parlano di "una delle storie dell'ultimo anno più difficili da raccontare", come ha scritto su Instagram l'influencer.

Quinto anniversario di matrimonio per i Ferragnez . Che la coppia più seguita d'Italia festeggia in Toscana, nella splendida cornice del Castello di Montepò, a Scansano (Gr) . Loro due da soli, in unache servirà probabilmente a rialimentare il fuoco del loro rapporto, l'alchimi a di coppia dopo un anno, quello ancora in corso, all'insegna dei nuovi traguardi raggiunti ma anche di crisi e litigi difficili da superare.Chiara Ferragni, 36 anni, imprenditrice digitale da poco meno di 30 milioni di followers su Instagram, e il marito 33enne, rapper e personaggio tv, Fedez (all'anagrafe Federico Lucia), si sono sposati il, in Sicilia, a due anni dall'inizio della loro relazione. Una cerimonia spettacolare, il matrimonio più social d'Italia, con 150 invitati ma una cosa comea seguire l'evento sulle piattaforme.Al loro fianco, sul prato di una bellissima residenza ottocentesca, amici e familiari, compreso il figlio primogenito della coppia, Leone, allora appena 5 mesi. Tre anni dopo sarebbe invece arrivata la piccola Vittoria. Anche la cena dopo il "sì" fu clamorosa e poi una festa durata tutta la notte, all'insegna dell'amore per gli sposi, con tanto di lunapark, gadget personalizzati e fuochi d'artificio. Più sobria e riservata, invece, l'occasione di quest'anno, che Chiara e Federico hanno scelto di celebrare in una bellissima tenuta in Maremma, tra tramonti mozzafiato sulle colline e wine tasting., un anniversario romantico lontano dal clamore, in cui i due possano apprezzare solo la compagnia l'una dell'altro.Certo, senza rinunciare a qualche post social, per immortalare l'occasione. Già ieri, infatti, l'influencer aveva pubblicato su Instagram le immagini della cena prenuziale con Fedez in Sicilia, scrivendo: "31 agosto 2018, Noto. Cinque anni fa oggi abbiamo celebrato il nostro amore circondati dai nostri amici e familiari in una cena emozionante la sera prima del nostro matrimonio". Come in quell'occasione, quando i festeggiamenti erano durati vari giorni, anche per l'anniversario la coppia ha scelto di iniziare la sera prima, con una romantica cena a lume di candela. Oggi invece, 1° settembre 2023, i Ferragnez si sono scambiati delle"1 settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme.(come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco", ha scritto in inglese Chiara Ferragni sotto alcune delle foto e dei video del loro matrimonio, con il simbolo dell'infinito in chiusura di post. Il marito Federico Lucia, anche lui sul suo account, ha rivolto alla moglie parole simili: "7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia,", anche lui accompagnando il post con una foto delle nozze in cui lui e la moglie tengono in braccio il piccolo Leone e uno scatto invece che immortala la coppia in un appassionato bacio.Evidente, in entrambe le dediche, il riferimento a quanto accaduto quest'anno, con la crisi tra i due scoppiata a Sanremo a febbraio, che ha tenuto banco fino a pochissimo tempo, anche se sembra ormai superata.