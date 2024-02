Lavorare si, ma senza stress: "Dicevano che ero sfaticato. E' vero, ma non è un difetto"

Le statistiche parlano chiaro: sono sempre di più le persone disposte a mollare tutto pur di vivere una vita serena e libera da ansie e stress. Una fuga da una quotidianità fatta di orari, scadenze, traffico, impegni improrogabili e sempre meno momenti liberi. Chi è alla ricerca della formula magica per smettere di lavorare e vivere su una qualche remota spiaggia bianchissima del globo, però, si astenga dal proseguire nella lettura.

Per vivere bene non serve avere in banca centinaia di migliaia di euro e dedicarsi solo all’ozio. Al contrario, è sufficiente comprendere che la rivoluzione digitale è reale e, con essa, lo è anche la possibilità di lavorare distruggendo gli stereotipi del passato.

L'arte di saper rallentare per ridurre lo stress

L’idea secondo la quale lavorare di più equivale a lavorare meglio, letta con gli occhi del presente, appare grigia e appannata. Una narrazione tossica, portatrice insanissima di stress e malesseri che, accumulati nel tempo, possono contribuire alla comparsa di patologie più o meno gravi.

Una deriva a cui più di qualcuno ha deciso di fare fronte scommettendo sul rallentamento dei ritmi personali a dispetto della frenesia del consumismo e della globalizzazione (anche tecnologica). Tra questa manciata di illuminati c’è Luigi Nigro, giovane professionista del digitale e content creator, che, dopo aver lavorato per anni come dipendente, ha scelto di costruirsi una vita burnout-free e di raccontarla sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luigi Nigro (@gigienne)

La storia di un quotidiano in cui non vigono le regole tradizionali del lavoro ma quelle della “Slow life”. L’invito è a rallentare e capire che un’alternativa esiste, anche se non è proprio alla portata di tutte e tutti. C'è un processo dietro. Secondo Luigi Nigro, per vivere bene il lavoro deve essere davvero flessibile e basato sul raggiungimento di obiettivi e non su un cartellino da timbrare. Un modello che spiega online, approfondendo l’importanza di imparare a gestire al meglio il proprio tempo.

Per fare luce su questo punto di osservazione sul mondo (del lavoro e non solo) interessante e contemporaneo, ne abbiamo parlato direttamente con lui, Luigi Nigro.

La vita slow "non è per tutti"

Vivere slow, facile a dirsi, (forse) molto meno a farsi. Quando e perché hai deciso di mollare tutto?

"Chi l’ha detto che deve essere facile a farsi? Se fosse facile da raggiungere, una condizione del genere sarebbe lo standard. La difficoltà di renderla reale rende la “Slow life” una condizione ambita da molti ma vivibile da pochi. In realtà, non esiste un momento in cui ho deciso di “mollare tutto”, anche perché non ho mollato niente, ho semplicemente deciso di fare le cose in modo diverso. Poi, non è che un giorno mi sono svegliato e ho rallentato di botto. Ho iniziato a “frenare” in maniera graduale.

Il punto di svolta è arrivato quando mi sono reso conto che la mia pigrizia non era un difetto ma un punto di forza. Nella vita ho cercato di assecondare la mia natura e ho sempre cercato di fare le cose più faticose col minor sforzo possibile. Per questo, quando lavoravo come operaio, tante volte sono stato accusato di essere uno “sfaticato” da superiori e colleghi. Un atteggiamento giudicante che mi faceva sentire inadeguato tanto da iniziare a disprezzare quella parte di me.

Sfuggire alla mia natura, però, era impossibile. Quindi, dopo l’ennesima ramanzina, ho iniziato a chiedermi se avessero ragione loro. La risposta? Sì, avevano ragione. Ho accettato l’idea di essere uno sfaticato ma non nel senso che intendevano. Ho deciso di non volermi sforzare al solo scopo di essere lodato per la mia dedizione al lavoro. Il concetto è semplice: se esiste un modo più efficiente di fare qualcosa (che sia un lavoro o altro), è giusto approfittarne, si chiama progresso. Il mio è un modo attraverso cui ottenere i medesimi risultati (a volte anche migliori) con la metà dello sforzo.

Il lavoro che svolgo adesso mi porta a vivere periodi dell’anno in cui sono occupato quindici ore al giorno e periodi in cui mi cimento nelle attività professionali solo una. Se qualcuno, ancora oggi, vuole giudicarmi “sfaticato”, si accomodi. Io preferisco definirmi semplicemente “Slow”.

L'educazione alla carriera