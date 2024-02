Marisa Kimmel, la fotografa che “abbraccia” l’alopecia: “Non è la malattia a definirmi“

“Credevo che la mia alopecia fosse la causa dell’oscurità in cui mi trovavo, ma in realtà per tutto il tempo è stata la luce“. Queste sono le parole di, 30 anni, fotografa, mamma del piccolo, diventata anche content creator “per ricordarci che siamo tutti diversi, e che questa è una bellissima cosa”.Con 27,1mila di follower sul suo profilo Instagram, Marisa Kimmel con i suoi post abbatte ogni genere di pregiudizio, primo tra tutti quello sulla sua malattia, l’: a 9 anni riceve la diagnosi di questa patologia autoimmune che provoca la caduta improvvisa e irregolare dei capelli, e tra la fine del 2020 e il 2021, quando già aveva dato alla luce il piccolo Abraham, ha scoperto inoltre di avere la, che aumenta il rischio di sviluppare cancro al seno dell’80%. Marisa, proprio comeprima di lei, ha quindi deciso di sottoporsi a una doppia mastectomia, e ha deciso di condividere la sua scelta di vita con il mondo con l’obiettivo di ridefinire gli standard di bellezza imposti dalla società e combattere stereotipi e pregiudizi.La prima, durissima prova si è presentata davanti aè arrivata per la piccola Marisa «una mancanza di amore per me stessa, che non sapevo che la malattia potesse causare. Mi sono stati dati molti trattamenti diversi per aiutarmi ad assomigliare a tutti gli altri, ad avere i capelli come gli altri bambini. Pochi anni dopo, i trattamenti hanno smesso di funzionare - racconta lei stessa sui social - “Quando ero al liceo, mi sono convinta che una volta persi tutti i capelli, avrei perso anche tutti i miei amici. Che non mi sarei mai sposata, che sarei stata sola. Ero preparata a quel tipo di vita, la mia alopecia aveva il controllo. Mi è toccato perdere oltre la metà dei capelli per lasciare, finalmente, andare. Lasciare andare: dovevo lasciare andare i miei capelli… per crescere". Per Marisa, con l’accettazione è arrivata la consapevolezza. Consapevolezza innanzitutto che non sono i capelli a definire l’identità e il valore di una persona, ed è questa consapevolezza ad averla spinta a impugnare la macchina fotografica per immortalare prima se stessa e poi gli altri, e mostrarne la bellezza vera. Quasi vent’anni dopo è arrivata un’altra durissima prova, con la decisione di sottoporsi a doppia mastectomia. E anche in questo caso, Marisa è tornata a fotografare e a fotografarsi per dimostrare che ancora una volta non è come si appare a definire una persona, ma ciò che si sente e come si trasmette: “- rimarca a corredo di una foto - .".A renderle davvero difficile trovare e ritrovare se stessa, però, è stata l’alopecia. Diagnosticata in così tenera età, l’ha costretta a fare i conti con stigma,, una spirale buia che ha rischiato di risucchiarla. Sino a quando non ha deciso di reagire, e la luce è arrivata da dentro: “Poco dopo aver compiuto 19 anni, sapevo che non ce l’avrei fatta a resistere ancora per molto se avessi mantenuto lo stesso modo di pensare Da allora ho disimparato il modo in cui vedo la bellezza e la mia autostima, e imparato ad accettare ogni cosa che mi stava trattenendo a testa alta“. E ancora in tema di capelli, il suo ultimo post riguarda il figlio: “Finalmente è venuto da noi con il desiderio di fare il suo primo taglio di capelli e così @barberdrew ha portato le sue forbici a casa dal lavoro e ha fattoal suo bambino. E ovviamente ho scattato un milione di foto del momento“.