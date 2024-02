Sos regali di natale? Non preoccupatevi, ci sono quelli che "fanno bene al cuore"

Attenzione all'ambiente

Indecisi sui regali di natale ? Numerose le idee insolite non soltanto per regalare un sorriso ai propri affetti ma anche per sostenere cause socialmente importanti, soprattutto nel periodo natalizio. Dall'adottare o aiutare gliabbandonati, alla protezione diDal piantare un albero all'acquisto di doni delle varie associazioni no profit. E ancora dal contributo allaal garantire acqua pulita ai bambini. Le ideeche "fanno bene al cuore", quindi, sono moltissime. Vediamone alcune nello specifico.Numerose le proposte che vedono protagonista la, tema sempre più al centro del dibattito pubblico e politico per la lotta ai. Il Natale, quindi, può essere un'occasione in più per ricordarsi quanto è importante prendersi cura della natura che ci circonda. A questo proposito è possibile regalare:Tante anche le iniziativealle quali si può aderire per Natale. Sostenere lead esempio con Libera Terra, che ha realizzato delle ceste natalizie che contengono numerosi prodotti di qualità, frutto del lavoro delle loro cooperative in Sicilia, Calabria e Campania. È possibile anche contribuire alla: il Centro di Anabah, infatti, offre un programma educativo per le donne del Paese mediorientale, che qui possono studiare per diventare dottoresse, infermiere e ostetriche.Ancora, acquistare regali (tazze, candele, magliette e molti altri oggetti) da, associazione che si occupa di finanziare la ricerca per trovare la cura alle malattie genetiche rare. Oppure una stella di natale, che promuove e finanzia la ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio dei tumori.Anche ihanno bisogno del nostro aiuto, più che mai nel periodo natalizio. È possibile aiutarli garantendo loro, soprattutto nelle situazioni di emergenza, in quei Paesi interessati da catastrofi naturali o da guerre, dove le famiglie troppo spesso sono costrette a bere acqua non potabile. Con una donazione di 30 euro a Save the Children, 6 famiglie possono acquistare pasticche di cloro per purificare l'acqua contaminata. Oppure si può sostenere: ogni anno in Italia si ammalano di cancro moltissimi bimbi e adolescenti. Facendo una piccola donazione o comprando regali di natale è possibili aiutarli e sostenerli nella loro battaglia. Ci sono anche i panettoni e cioccolatini della, un’organizzazione attiva negli ospedali che con clown-terapeuti professionisti ha come obiettivo quello di sconfiggere la paura e la tristezza dei bambini ricoverati in ospedale e regalare loro un sorriso.Possiamo sostenere anche i nostri amiciin questo periodo di feste. In particolare regalando o aiutando iInfatti anche se non si ha la possibilità di adottarne uno si può dare una mano alle volontarie dei vari centri che se ne occupano a prendersi cura di gatti e cani randagi che arrivano da tutte le regioni d'Italia, con una donazione o con l'acquisto di prodotti natalizi dell'associazione Sos Randagi. E poi adottare unasu adozioni animali del Wwf.Altre organizzazioni che possono essere sostenute con donazioni sono: