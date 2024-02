Vanessa Benelli Mosell: "Con la musica accanto alle donne. Resilienza? Un fare spontaneo ciò per cui si è nati"

Bella, affascinante, volitiva e dai modi sbrigativi, impressi nel carattere dal suo segno astrologico, lo scorpione., una, è nata in Toscana, a Prato: il padre è un noto primario di chirurgia ortopedica, la madre di Firenze vanta antiche origini alsaziane. Vanessa è stata quella che si definisce, avendo partecipato a soli quattro anni a un concerto con una Sonatina di Clementi e a nove debuttato come solista.Dal suo esordio alla Wigmore Hall e al Lincoln Center di New York si è esibita nelle, riscuotendo apprezzamenti trionfali. Ha suonato con le più importanti orchestre del panorama classico e lei stessa è stata direttrice di diversi concerti. Benelli Mosell conè riuscita a tagliare il traguardo del grande successo, ad affermarsi come artista e donna. Un modello di caparbia volontà di riuscita, forgiato nel talento raro di cui l'universo le ha fatto dono. E la ragazza si pone, a tutte le donne che a dispetto di mille pregiudizi possono farcela. Perché la passione, coniugata allo studio, alla volontà indomita di farcela, non conoscono ostacoli. E il segreto che Vanessa sembra trasmettere ha come nome '', una qualità che, per dirla con le sue stesse parole, può essere innata ma va riconosciuta alla stregua di ogni valore che aspetta solo di essere portato alla luce per brillare. Non a caso forte è il suo impegno nel, sostenuto dallo stesso presidente francese Macron."Ho cercato, e cerco ancora oggi, ogni giorno, di portare a compimento le molteplici singolarità del mio essere. Sono convinta che la più grande, edificante prova è arrivare a rinunciare a noi stessi. Per me viviamo in due dimensioni distinte: il reale e l’immaginario. Il reale, a mio parere, si pone al di là dei piccoli segni che provengono dagli stimoli del piacere che noi chiamiamo felicità, una condizione legata piuttosto all’ideale dell’immaginario che non a quello della ragione. Direi dunque che la mia impressione è quella di aver rinunciato a tutto e nello stesso tempo a niente"."La mancanza che spinge a ottenerlo e per un altro verso non cercarlo mai compulsivamente, perché spesso pretendendolo non si raggiunge"."Conoscere e trovare se stesse. La conoscenza di chi siamo, così come del mondo che ci circonda, può fornire l'accesso alla felicità più grande, quella dello spirito. Una forma di auto-realizzazione attraverso le nostre virtù, che devono essere portate a compimento non con lo scopo di una conquista della felicità in sé, che può essere effimera, ma proprio in funzione di quei valori"."Per fortuna posso tornare di frequente: appago volentieri la mia nostalgia perché ci sono molte cose che mi legano ad ogni luogo in cui ho vissuto. A dire il vero non mi sento mai del tutto lontana da qualcosa o da qualcuno tanto dal punto di vista psicologico che emotivo, le distanze per me hanno significato soltanto in senso strettamente geografico"."Ci riesco in maniera naturale: il tempo si trova sempre per le cose che si ritengono importanti"."L’amore è una ricerca. La ricchezza del suo piacere, per me, è direttamente proporzionale alla potenza del pensiero che anima un determinato rapporto"."Siamo tutti artefici del sistema nel quale viviamo e ci muoviamo. Ne siamo figli/e, madri e padri. Proviamo a spiegarlo, ad inventarlo: io personalmente riesco a farlo attraverso la musica, tesa ad esprimerne tutta la complessità e la normalità del mio essere. Poi è naturale che ognuno lo rappresenti con i propri mezzi. Personalmente interpreto il concetto di resilienza alla stregua di un fare in modo spontaneo ciò per cui si è nati e questo equivale a cercarsi per ritrovarsi ad ogni istante"."La mia musica è per tutti. È dedicata a chi la ama, la apprezza e la conosce ma soprattutto a chi ancora non la ama, apprezza o conosce"."Sono madrina di un collettivo francese dal nome Mots et Maux de Femmes (gioco di parole in francese, "Parole e disturbi delle donne") sotto il patronato del presidente Emmanuel Macron, collettivo che denuncia le violenze subite dalle donne. Il progetto mi interessa e mi tocca molto, anche se fortunatamente non sono mai stata vittima di abusi. Sono pronta ad espormi in prima linea se necessario per difendere i diritti delle donne e rendermene portavoce, facendo appello alla sensibilità collettiva per una generale presa di coscienza delle violenze fisiche e morali al fine di avere risposte concrete"."Per adesso, poche volte, forse nessuna. L'ambito personale e quello professionale in campo artistico sono inestricabilmente connessi"."Diverse esibizioni con orchestre e direttori prestigiosi, in Recital in vari Festival. Ma i progetti più importanti sono ancora riservatissimi e a conoscenza di pochi intimi".