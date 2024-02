Vittima di stalking e sfregiato con l'acido, Giuseppe Morgante si racconta: "L'amore mi ha salvato. Ma serve un fondo per aiutare le vittime a pagare le cure"

L’incontro e l’aggressione

Il dopo e le difficoltà

Il quadro legislativo

La proposta di legge

Più di un mese fa si è sottoposto all’, al collo.mostra in alcune foto sul suo profilo Facebook. Un iter lungo e sofferto che lo accomuna a tutte le altre vittime di aggressioni con l'acido. Non solo donne, ma anche uomini. "Le persone che avevo intorno, i miei familiari, gli amici, i colleghi. Se non ci fossero stati loro non ce l’avrei fatta", racconta, ritornando a quel maledetto giorno - il 7 maggio del 2019 - in cui. Rovinandogli la vita. Poco tempo prima Giuseppe si era rivolto alle Iene per denunciare una situazione per lui diventata insostenibile. Sara, dopo la rottura,(un giorno sono arrivate a 800),sul luogo di lavoro e a casa, insomma ovunque. E per finire dodici gomme dell'auto bucate. Sì, Giuseppe. Perché. Anche se è un fenomeno che fa più fatica a venire fuori. "perché è abituato a essere considerato 'quello più forte' – dice Paola Randelli, presidente dell’Unione nazionale vittime –, se non si tratta di aggressioni violente, ci sono quelle psicologiche eche provano"."L’avevo conosciuta su un sito di incontri,". Giuseppe me lo racconta al telefono. Gli rispondo che ricordo la storia. Mi era rimasta impressa perché fino a quel momento gran parte delle notizie di questo tipo aveva sempre riguardato donne vittime di aggressioni con l’acido. Stavolta no. "Quando finisce una storia tendo sempre a rimanere in buoni rapporti, stavolta è stata dura,". Sara Del Mastro ha iniziato a essere ossessionata da Giuseppe, "l'unica persona buona che gli era capitata in tutta la sua vita che non era stata facile, con una figlia a carico e un marito suicida", come ha raccontato lei stessa alla giornalista delle Iene che l’aveva intervistata dopo la denuncia di Giuseppe. "da diversi profili falsi - continua Giuseppe - Sono andato anche a parlare con i suoi genitori per trovare una soluzione, ma niente". Fino ad arrivare aquando la donna prima lo insegue all’uscita dal lavoro poi, una volta sotto casa, mentre Giuseppe è ancora in auto,. Davanti agli occhi della madre e del fratello che nel frattempo, allertati da una chiamata di Giuseppe, erano scesi giù per aspettarlo. Anche loro erano spaventati dagli appostamenti della donna. "Sì,, credo che nessuno ci riesca - dice Giuseppe -, quello che però non capisco è. Io avevo denunciato Sara per stalking ma nessuno ha fatto nulla".Quello che viene dopo è inimmaginabile. "Sono andato, perché ho subito circa dodici operazioni". Poi c'è stato il Covid e l’intervento che doveva fare nel marzo del 2020 salta. Riesce a farlo solo dopo un anno, qualche mese fa: "Un intervento funzionale a una parte del viso e del collo.". Ma per quanto riguarda, anche perché i risarcimenti previsti in questi casi sono molto bassi. "che funzioni davvero sulla falsariga di quello per le vittime della strada. Gran parte delle cure a cui mi sono sottoposto le ho dovute pagare io e, nonostante l’affetto e il supporto dei miei parenti. Ma. Quando rimarrà da solo chi penserà a lui?".Al momento per le vittime di aggressione come Morgante c’è la, che ha modificato il codice penale e di procedura civile e, che punisce chiunque provochi a qualcuno lesioni personali dalle quali derivino la deformazione o lo sfregio permanente del volto. Ma la vera questione sono i risarcimenti per queste persone, soprattutto se gli aggressori sono nullatenenti, come è successo a Giuseppe Morgante. Ce lo conferma, che ha seguito Morgante nel processo contro Sara Del Mastro, e che è anche(Associazione vittime incidenti stradali, sul lavoro e malasanità). "Oggi, che è stato accorpato a quello delle vittime di mafia e di usura ed è gestito dalle prefetture. È un ente che interviene quando il responsabile di aggressioni non può risarcire le vittime. Il punto è che il Fondo non soloma, di fatto,e quindi non funziona. E per ottenere qualcosa bisogna poi compiere un'odissea perchéed espletare prima ogni tentativo possibile per recuperare il denaro dal reo". Ma a quanto avrebbe avuto diritto Morgante con la normativa che c'è in Italia? Secondo il, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel gennaio del 2020, che. "Largamente insufficienti anche solo per le numerose terapie di cui necessita per via dell'acido, che sono tutte a suo carico. Basti pensare che per un delitto sono previsti 50mila euro, molto meno che per un incidente stradale mortale".Per questo Musicco ha presentato con l’associazione Avis Onlus, incontrando a Roma il sottosegretario del Ministero del Lavoroe il senatoredella Commissione Giustizia del Senato. "L'idea è quella di, in modo che esso possa intervenire anche qualora il colpevole non si sia trovato, come accade nei maggiori Paesi europei occidentali". Come funzionerebbe? "Noi pensiamo chedal Fondo o in caso di archiviazione delle indagini contro ignoti. Il Fondo subentrerebbe così alla vittima o ai suoi parenti nella richiesta di risarcimento. Ovviamente nel caso in cui i procedimenti o successive indagini dimostrassero l’assenza dei presupposti per l’accesso o l’assoluzione dell’indagato con la formula 'perché il fatto non sussiste', le cifre corrisposte verrebbero revocate. Questa nostra prospettiva costituiscedi aggressioni o morti violente senza sapere se riceveranno mai un ristoro".. Lo leggiamo nel sorriso e nelle parole di Giuseppe Morgante: