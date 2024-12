Eleonora Giorgi, il tumore e il suo Natale “pieno di amore”

Le foto postate nei giorni scorsi sui social la ritraggono sorridente contornata dagli affetti più cari. Oggi, ospite della trasmissione Verissimo di Silvia Toffanin, Eleonora Giorgi racconterà il suo Natale in famiglia e gli sviluppi della lotta contro il tumore al pancreas che le è stato diagnosticato nel novembre del 2023. Nelle immagini postate dall’attrice settantatreenne sul suo profilo Instagram si vedono tutti i parenti: ci sono i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro con le rispettive mogli, Serena Meriggioli e Clizia Incorvaia. Poi ancora il nipotino Gabriele Ciavarro e la piccola Nina Sarcina (nata dal matrimonio di Clizia con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni). “Questo Natale a Roma tutti insieme – aveva detto nei giorni scorsi l’attrice – è un dono che mi stanno facendo le mie due nuore perché loro hanno le loro famiglie e hanno deciso comunque di non partire. È un regalo per me”. Durante le feste accanto alla 73enne “ci sarà anche Massimo (Ciavarro, ndr) che arriverà da Lampedusa”.

Sarà quindi un Natale insieme a tutti i suoi affetti più cari quello di Eleonora Giorgi che proprio nelle scorse settimane aveva raccontato della lotta contro il tumore al pancreas che, per sua stessa ammissione, sta continuando a crescere: "Nonostante abbia usato tutta la scienza possibile, che è quasi esaurita – le sue parole – il tumore continua a crescere, seppure in una percentuale non devastante. Non è una risposta favorevole, ma continuo a restare fiduciosa e a lottare affinché ogni giorno sia speciale, per mantenere un barlume di vita vera e sincera e non essere semplicemente una persona ospedalizzata”. La settantatreenne ha rimarcato più volte come la malattia le abbia fatto capire quali sono le cose inutili e quali invece quelle utili, togliendo le prime e facendo rimanere solo le seconde. “Se sopravviverò – ha detto – alla vita di prima non voglio tornare. Voglio passare tutto il tempo che mi resta così, con l’amore che ho finalmente riscoperto. Mi sono stufata di fare ‘la Giorgi’. Preferisco fare la babysitter al mio nipotino”. A questo si unisce il grandissimo affetto che sta ricevendo da tutta la sua famiglia: “Siamo tutti molto uniti – aveva detto con il sorriso – e questo è ciò che mi sostiene”.