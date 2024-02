"Diario da Tokio". L'oro in contumacia di Zanardi e la maschera da tigre di Assunta Legnante

nel ciclismo. Più che un inno all’imperfezione per un dettaglio minimo, oppure una sconfitta collettiva, sembrano un. Ad, titolare della medaglia d’oro se fosse stato qui in carne, ossa e muscoli, perché nessuno lo avrebbe battuto. E titolare della medaglia d’oroessendo qui solo in spirito e nei cuori di tutti i paralimpici. Quelli del ciclismo (e del triathlon) più degli altri, per via delle fatiche condivise in mille occasioni, gare o allenamenti, mulinando le braccia sull’handbike.. Come farglielo arrivare? Semplice, prendendo tutti l’argento. Quattro secondi posti è come se un’per dire che il 10 lo avrebbe meritato il capoclasse, malato il giorno dell’esame. Talvolta lo sport ha. Questo è il caso. Ps: Dire che Alex Zanardi è nei cuori soprattutto di chi condivide con lui il paraciclismo è limitativo. Pierino Dainese, direttore tecnico di Obiettivo3, il team che Zanardi ha fondato per portare “almeno 3 atleti alle Paralimpiadi“, ma ne sono arrivati 4, giura di averlo sentito incoraggiare al telefono atleti di ogni sport che lui non aveva mai incontrato e ai quali si rivolge come se li conoscesse da sempre. Anche per questo, con Zanardi in gara - fisicamente o meno - tutti. C’è un argento fra i molti vinti ieri dallache intriga. Quello ottenuto nel lancio del disco da. Donna coraggiosa e così ironica, da gareggiare con una maschera, lei ipovedente, lei così pronta a prendere di petto la vita. A Tokyo la maschera ha le sembianze di una tigre. “Prima indossavo quella di- racconta Assunta sui social - Volendo cambiare ho lasciato ai miei fans la scelta del soggetto. Loro hanno scelto l’immagine dell’". Una tigre, mica un micetto bagnato. Perché Assunta combatte come una tigre, non si arrende davanti a niente. E ha un cuore grande più dei muscoli. Soffriva, partendo per il Giappone col babbo ricoverato, si è sollevata sapendolo tornato a casa e gli ha dedicato la medaglia. E qualcosa di più. Ha detto che lo ama così tanto che avrebbe voluto fare il suo mestiere, il. Avviso ai lestofanti: vi è andata bene.