Il bronzo di Maria Virgilio, talento del tiro con l'arco, scoperta casualmente in un centro riabilitazione dell'Aias

ha conquistato la medaglia di bronzo nel compound open di tiro con l'arco battendo la russaper 142-139. Si tratta della ventottesima medaglia azzurra alla Paralimpiade di Tokyo, la prima per il tiro con l’arco paralimpico dopo le due conquistate all’Olimpiade. Virgilio, trentasei anni, è trapanese doc, ma è nata a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, in seguito alla patologia da cui è affetta, la spina bifida. "Questa medaglia mi ha ripagato di tutti i sacrifici fatti in questi anni, per cui ringrazio l’Asd Diamond Archery e il presidente è Guglielmo Fuchsova che è anche il mio tecnico. Mi sono già arrivati tanti messaggi, a casa sono impazziti per questa medaglia, non hanno dormito la notte. Le dediche? Preferisco farle in privato".Ai quarti di finale Virgilio aveva battuto nel derby italianoche negli ottavi aveva firmato il, superando la brasiliana Jane Karla Gogel con un eccellente 146-140, segnato dai. Al quarto di finale "fratricida" Virgilio ha dedicato belle parole. “L’incontro più difficile è stato quello con la miaEleonora Sarti ai quarti di finale, soprattutto dal punto di vista nervoso anche perché siamo. Con lei abbiamo parlato prima della gara e le avevo chiesto qualcheperché lei aveva, avendo già fatto Rio. Questa medaglia l’avevo sognata,sapevo comee l’ho patito molto meno di altre. Bello finalmente battere la russa che mi aveva sempre sconfitto in passato e che ci aveva escluso anche nella gara a squadre di ieri (con Matteo Bonacina ndr) ai quarti di finale allo shoot-off".Sorride, per tutti “Willy”, che segue Maria Andrea come allenatore da quasi nove anni, oltre ad essere il ct della Nazionale azzurra a Tokyo: “L’abbiamograzie a un progetto organizzato dal Cip all’interno di un centro di riabilitazione, in provincia di Trapani. Le abbiamo fatto provare diversi sport come il tennistavolo e l’atletica, ma quando ha cominciato col tiro con l’arco abbiamo capito subito che era quella la sua disciplina”. Poi racconta le difficoltà del cammino verso il bronzo: “La cosa più difficile è stata convincerla a continuare anche perchéper il tiro con l’arco. Così ho deciso di creare unaoltre alla sede centrale di Palermo: questa medaglia ci ripaga per tutti gli sforzi. È una medaglia storica perché è la prima di sempre al femminile per il compound, disciplina presente esclusivamente alla Paralimpiade. Bello assistere a questo passaggio di testimone sullo stesso campo di gara a Tokyo tra(bronzo all’Olimpiade ndr) e Maria Andrea Virgilio: entrambe hanno fatto la storia del tiro con l’arco azzurro in campo femminile. E ancora non è finito”.