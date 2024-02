Il gigante costretto a giocare a volley da seduto: è alto 2 metri e 46 ed a Tokyo va a caccia di un altro oro con l’Iran

L’uomo più alto del mondo, o quasi, gioca a pallavolo da seduto. E’ l’incredibile contrappasso di, attualmente la: è alto, arriverebbe sopra la rete del volley ’normale’ (che tocca i), e invececon i compagni. E’ uno dei punti di forza dell’. Storie incredibili da Paralimpiadi: Mehrzad ha, ha già vinto la medaglia d’oro a Rio con la sua squadra e va a caccia del bis a Tokyo: stasera (2 settembre) giocherà le semifinali contro la Bosnia. Più alto di lui, al mondo, c’è solo il, ma la vita di Morteza non è stata una passeggiata. È affetto da, ha un eccesso di ormone della crescita. Nel 2003 una caduta in bicicletta gli, che è rimasta più corta di 15 centimetri rispetto alla sinistra. Cammina con una stampella. L’ex ct della nazionale iraniana, Alireza Moameri, ha dovuto faticare non poco per: «Inizialmente ha detto di no, poi siamo andati nella sua città per convincerlo. Non voleva, ci sono voluti 5 mesi». Morteza ha, e anche da seduto svetta su compagni e avversari. "Quando l’ho visto per la prima volta, sapevo di aver trovato una risorsa per la mia squadra perché l’altezza è importante nel sitting volley", racconta il suo ct. Anche da seduti.