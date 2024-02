Martina Caironi, l’argento e la rabbia: "Delusa per il secondo posto, ora i cento metri. Ma ho deciso che non smetto"

L'assurdo stop per doping

"Ora lo sprint, poi le Paralimpiadi 2024"

Portavoce dei diritti delle donne

Si può essereanche se, al collo, c’è un. In realtà, Martina Caironi, trentunenne di Alzano Lombardo (Bergamo) che da alcune stagioni si allena e studia a Bologna, usa un termine più colorito. "Sono incazzata, scusate. Ma devo dirlo". Eppure Martina nel lungo vince l’argento con la misura di 5,14 metri che rappresenta il suo. Di più: in attesa della gara dei 100 metri, si tratta per lei della: due d’oro e altrettante d’argento. Un palmarès che la rende una delle regine dell’atletica paralimpica azzurra. Nella, ci sono i lunghi mesi di allenamento e di preparazione. C’è lo, qualcosa che lei non ha mai digerito. Qualcosa che le ha impedito di prendere parte ai Mondiali, nel 2019, ma non ai Giochi. La parola doping è sempre da maneggiare con molta attenzione: a maggior ragione quando la questione riguarda Martina,. Il motivo? La presenza di unche si trova in una pomata che non solo Martina ha sempre, ma haEcco perché, per renderle giustizia, bisogna ricostruire la storia: il medicinale che Martina usa serve per leche si formano nel moncone della gamba, quando la Caironie spinge per andare più forte o per saltare più in lungo., semplicemente. La buonafede di Martina è stata dimostrata, diversamente, anziché lo stop di quattro mesi,per l’atleta che, a, era laazzurra. Detto questo, l’argento che fa arrabbiare Martina potrebbe essere solo l’inizio. Perché dopo l’amato salto in lungo, ci sono i, all’alba italiana di domani. Ma, quel che più conta, pensando al sorriso, al talento e allo spirito di sacrificio di questa ragazza, c’è l’obiettivo spostato più avanti, a Parigi 2024. Paralimpiade tutt’altro che scontata, ascoltando le parole dell’azzurra. "del podio – racconta – Il lavoro che abbiamo fatto in questo anno è stato così intenso che non riuscire a centrare il salto giusto...".Delusa, arrabbiata, ma pure orgogliosa del suo cammino. Nessuno le ha regalato nulla. "Volevo il salto buono e e non l’ho fatto, ma sono comunque soddisfatta perché 5,14 è il mio personale. E’ una medaglia bellissima e sofferta. Avevo pensato di, ma ora non sono pronta per terminare qua. Credo che mi preparerò anche per Parigi. Ora mi riposo e poi penso ai 100 metri".Sorride Martina, perché sa di dover essere un esempio per tante ragazze. "Tra i molti ruoli che ho c’è anche quello di: a loro dico di non chiudersi e di uscire, perché ci sono persone che possono aiutarle. Io in più ho anche lachema non lo è: guardatemi, vi sembro debole?".