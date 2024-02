Paralimpiadi, il Team dei rifugiati si presenta: "I nostri cuori sono in Afghanistan. Qui per mandare un messaggio di speranza"

". Il corpo e la mente sono a Tokyo, alla competizione più importante della loro carriera, ma vogliono comunque dimostrare la loro vicinanza al popolo afgano, a cui si sentono particolarmente legati. Sono già stati definiti "la squadra più coraggiosa al mondo" e domani saranno i primi a calcare la scena allo Stadio Olimpico di Tokyo durante la Cerimonia di apertura della XVI Paralimpiade, sotto la bandiera del Comitato Paralimpico Internazionale. È la(Refugee Paralympic Team, RPT) chein tutto il mondo, di cui 12 milioni con disabilità, costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Per questo è forte il legame con l'Afghanistan, dove da giorni, ormai, la popolazione sta cercando di scappare, per sfuggire al ritorno al potere dei Talebani.della squadra,, hanno incontrato questa mattina i giornalisti in una conferenza stampa nel Main Press Centre di Tokyo, lanciando un messaggio di solidarietà al popolo afghano: "È molto triste quello che sta accadendo, i nostri cuori sono lì. Siamo qui per rappresentare tutti i rifugiati nel mondo e stiamo lavorando duramente per mandare un: sono sicura che i nostri atleti daranno il massimo affinché questo messaggio raggiunga i rifugiati e il popolo dell'Afghanistan", le parole della. Nell'occasione è stata diffusa anche unainviata alla squadra dal, terzino sinistro del Bayern Monaco e della nazionale nordamericana ed ex rifugiato: nato in un campo in Ghana, da genitori liberiani che erano fuggiti dalla guerra, nel marzo 2021 Davies è diventato ila essere nominato, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. "Io vi capisco, sono nato in un campo di rifugiati e so che oggi siete la squadra più coraggiosa del mondo. Lo sport ha ile di, quello che farete a Tokyo influenzerà le altre persone, cominceranno a fare sport, a condividere i vostri e i nostri valori - le parole del laterale del Bayern - Domani ci sarà la cerimonia di apertura e poi tutti faremo: date il 100% e non pensate a nient'altro". Guidati da Rodriguez, rifugiata cubana e nuotatrice che nel 2012, alla Paralimpiade di Londra, gareggiò per gli Stati Uniti, i ragazzi dell'RPT parteciperanno alle. La squadra, oltre che dalla capo missione, è composta da, nuotatore rifugiato siriano che vive ad Atene; dalla ventennedel team nonché prima atleta rifugiata di sempre a partecipare ai Giochi paralimpici, siriana da Atene, che gareggerà nel lancio della clava;, rifugiato del Burundi che vive nel campo profughi di Mahama, in Ruanda, specializzato nel para-taekwondo;, nuotatore rifugiatoche vive a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti;, rifugiato siriano che vive a Halle, in Germania, e gareggerà nella paracanoa;, rifugiato iraniano che vive a Phoenix, negli Stati Uniti, specializzato nel lancio del disco.sarannonella cerimonia di domani. "Sono davvero felice di essere riuscito a venire a Tokyo, ero molto nervoso ma sono contento di poter nuovamente incontrare amici che prima non potevo vedere a causa del Covid", ha detto Al Hussein. "Ho passato 48 ore in volo per arrivare qui, ma in aeroporto ho ricevutodai ragazzi delle scuole giapponesi, e per me sono come una medaglia: li tengo vicino a me quando vado a dormire, mi danno forza". In merito ai compagni di squadra, "è come se fossimo amici da tantissimo tempo. Spero che l'RPT possa arrivare anche ai Giochi paralimpici di Parigi 2024". L'obiettivo del team, ha aggiunto, "è quello dinei confronti degli 82 milioni di rifugiati presenti nel mondo, di cui 12 milioni con disabilità". Anche Issa si è detta "molto orgogliosa e felice, non avrei mai creduto di poter essere qui con l'RPT e di poter alzare la bandiera, né di poter partecipare ai Giochi come prima donna paralimpica rifugiata. È un grande, sono anche un po' nervosa". Il messaggio per le altreè "non state a casa, fate sport tutti i giorni e scoprite il mondo. Spero di essere solo la prima e di poter essere da esempio per tante altre donne".