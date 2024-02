Tg Paralimpico Bebe Vio a caccia di un altro oro nel fioretto a squadre. Triathlon, si attende una medaglia da Achenza. Guarda il video

La vittoria dinel fioretto è il pezzo forte della giornata di sabato. in cui gli azzurri hanno conquistato cinque medaglie: nel resoconto da Tokioparla oltre che della vittoria di Bebe che ha emozionato non solo gli appassionati italiani, anche delle quattro medaglie arrivate da triathlon e nuoto Guarda il video https://vr-media.storage.googleapis.com/video/cre_80/encoded/3305c829-cee0-475b-b2b1-44083caa05b1.mp4 Particolare importanza, hanno i successi nel triathlon, disciplina in crescita non solo a livello paralimpico, ottenuti dae da, Dal nuoto secondo posto perDomenica 29 grande attesa per la prova a squadre di fioretto femminile conattesa alla guida delle azzurre. In campo anche la omologa formazione maschile con in testa