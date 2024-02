Quando l'arte si mette a disposizione della vita

L'iniziativa: Arte per la vita

Gli autori

Metti un uovo, fonte di vita, a disposizione di quarantaquattro artisti e alla fine ciò che essi ne hanno fatto partorisce altra vita, nell'arte, quella che si può salvare attraverso la beneficenza . L’uovo in questione è di legno e su di esso pittori e artisti di varie espressioni creative hanno realizzato la loro opera che è in mostra fino a oggi, nel Salone degli Svizzeri di Palazzo Ducale a(in piazza Aranci) dalle 16,30 alle 19. Oggi alle 18, le quarantaquattro opere-uova saranno battute all’asta e il ricavato andrà alla locale sezione della, sempre impegnata non solo nel soccorso dei feriti ma anche nella prevenzione di importanti malattie invalidanti e nel sostegno alle persone indigenti. l Lions Club Massa-Carrara Host da sempre opera con iniziative mirate a sostenere le associazioni di volontariato che si prodigano nel sostenere la vita delle persone bisognose. Per meglio sostenere questo importante ruolo il Club ha ideato questo progetto finalizzato a sostenere l’attività della Croce Rossa di Massa Carrara impegnata non solo nel soccorso dei feriti ma anche nella prevenzione di importanti malattie invalidanti (diabete, maculopatia) e nel sostegno alle persone indigenti.L’iniziativa si chiama “Arte per la vita” ed è stata organizzata dal Lions Club Massa-Carrara Host – assieme alle istituzioni provinciali e a diversi sostenitori – che è guidato in questa stagione da, anche presidente dell’Associazione Quattro Coronati da sempre impegnata nella divulgazione delle arti figurative e plastiche e organizzatore di mostre e convegni che hanno portato all’attenzione generale autori contemporanei di grande valore, spesso sconosciuti al pubblico nonostante la loro qualità riconosciuta in tutto il mondo: pittori, scultori, fotografi che spesso sono un unicum nel panorama artistico internazionale. [gallery ids="101278,101279,101280,101281,101282,101283,101284,101285"] E forse proprio la scelta dell’uovo come base per l’opera di ognuno dei protagonisti di questa mostra che diventa asta di beneficenza non è casuale. “Attività filantropiche come quella in questione - dice Lucchesi - confermano ancora una volta, sia il potere effettivo dell’espressione artistica che esorbita la mera valenza intellettuale, il rinnovato ruolo sociale della stessa e dell’artista e di come le forme espressive e il contesto sociale, con i suoi bisogni e le sue peculiarità imposte dalla congiuntura storica, siano sempre più inseparabili dallo stesso contesto creativo. Arte e società hanno ormai raggiunto una forma di relazione biunivoca di nutrimento e sostegno reciproco, che è destinato a diventare sempre più inscindibile e indirizzato alla solidarietà”. Arte per tutti quelli che hanno apprezzato questa esposizione originale e che hanno guardato alle opere, talvolta semplici altre davvero singolari, con gli occhi aperti verso un futuro dove il compito prioritario è quello di dare sostegno agli ultimi possibile anche attraverso l’estetica.Meritano di essere ricordati i quarantaquattro autori: Daniela Alfarano, Eliseo Andriolo, Arcangelo, Alessandro Bellucco, Andrea Bianconi, Francesco Bocchini, Claudio Cargiolli, Marco Casentini, Antonio Catelani, Andrea Chiesi, Italo Chiodi, Marco Cingolani, Marco Cornini, Luca Coser, Lorenzo D’Andrea, Domenico D’Oora, Arnold Mario Dall’O, Aldo Damioli, Leonida De Filippi, Pino Deodato, Marco Fantini, Giovanni Frangi, Maria Cristina Galli, Eloisa Gobbo, Fabio Grassi. E poi ancora: Federico Guerri, Nazzareno Guglielmi, Graziano Guiso, Natasha Kilganova, Remo Lorenzetti, Giovanni Manfredini, Franco Marrocco, Felice Martinelli, Kazumasa Mizokami, Piero Mosti, Alex Pinna, Luca Piovaccari, Stefano Pizzi, Massimo Pulini, Carlo Alberto Rastelli, Alessandro Spadari, Patrick Tabarelli, Dany Vescovi, Dania Zanotto.