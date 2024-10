Come spiegare la morte ai bambini

Il tema della morte per un bambino o per una bambina non è soltanto delicato ma sconvolgente, se non viene trattato nella maniera giusta. Eppure, per quanto possa apparire una frase fatta, la morte fa parte della vita – anche di quella dei più piccoli – e benché non tutti abbiano avuto il dispiacere di esserne toccati da vicino in tenera età (con la perdita di nonni o di animali domestici particolarmente cari), è qualcosa con cui dobbiamo avere a che fa e che dobbiamo imparare a gestire , soprattutto emotivamente.

“La percezione della morte cambia notevolmente in base all'età – spiega Giovanna Giacomini, pedagogista e formatrice specializzata in Educazione alla Morte -. I bambini da 0 a 6 anni non comprendono il concetto di morte perché è astratto e, proprio da un punto di vista cognitivo, non hanno ancora sviluppato la capacità di astrazione, sono molto concreti. Vivono il qui e ora. È fondamentale non caricarli di aspettative irrealistiche, come dire che chi non c'è più stia semplicemente dormendo o sia andato in un altro posto, perché questo può portare i bambini a pensare che ci sarà un ritorno o che qualcosa cambierà. Inoltre, i piccoli non hanno una chiara percezione del tempo e possono interpretare la morte come qualcosa che succede ora, senza comprendere che è definitiva. Potrebbero chiedere quando quella persona o quell'animale torneranno a casa, dunque è fondamentale spiegare e ricordare loro che la morte fisica è un concetto permanente, sebbene difficile da assimilare a questa età”.

Ma allora, dottoressa, come può un adulto aiutare il bambino o la bambina a relazionarsi concretamente con la morte? “In questa prima fase di vita i bambini sono come una spugna e assorbono le emozioni degli altri. Il primo passo da fare è metterli nella condizione di vivere in un ambiente sereno. È importante che gli adulti di riferimento abbiano capacità di affrontare una perdita con serenità e consapevolezza. Gli adulti devono gestire le proprie emozioni con attenzione e condividerle in modo appropriato per fornire un esempio positivo ai più piccoli.”

Cosa succede, invece, quando i bambini superano i 6 anni di età? “In età scolare iniziano a comprendere il concetto di morte. È chiaro che se il bambino non ha ancora avuto nessuna esperienza con la morte può considerarla un fenomeno poco tangibile. In questa fase, le emozioni degli adulti possono diminuire notevolmente la loro pazienza e preoccupazioni. I bambini potrebbero sviluppare paure legate alla perdita dei genitori o della loro stessa vita. È importante che gli adulti affrontino la morte come un processo naturale, con stadi ed evoluzione, evitando di trasmettere ansie irrazionali. I preadolescenti e gli adolescenti comprendono invece la morte come parte inevitabile della vita, sono consapevoli che prima o dopo accadrà. Durante possono porre domande complesse e confrontarsi gli uni con gli altri sul tema. Ben stiamo discutendo tra pari e con la famiglia. Gli adolescenti possono affrontare la morte come una sfida, partecipando a comportamenti estremi come forma di esorcizzazione. Ma è un modo per loro di affrontare la morte e sviluppare un rapporto sano con la vita. Un passaggio necessario per diventare adulti.”

L'educazione alla morte è diffusa in Italia e nel resto d'Europa? “È molto diffusa ad esempio nel nord Europa, dove rientra a pieno titolo nella più ampia educazione alla vita. Nel nostro Paese è considerato tetro, tendiamo a tenere ben lontano dal mondo dei bambini il tema della morte. Riuscire a pensare all'educazione alla morte nella sua accettazione più ampia, quella dell'educazione alla vita, può facilitare la comprensione. Parlare di cicli naturali come le stagioni o la trasformazione degli insetti aiuta i bambini a vedere la morte come una parte del cambiamento, piuttosto che come qualcosa di spaventoso. Osservare la natura, dove il concetto di morte è implicito, aiuta a comprendere anche la fine di qualcosa. Per i bambini la vita è come la natura, non percepiscono le cose come gli adulti, per loro è bellezza, meraviglia e scoperta. La morte di una pianta o di un insetto, non è vissuta con ansia, preoccupazione o tristezza, è semplicemente una cosa che succede”.

Lei sostiene che educare i bambini alla morte sia essenziale per il loro sviluppo emotivo e psicologico… “È così. Comprendere il ciclo naturale della vita aiuta i piccoli a percepire ogni momento con la giusta dignità. Non esistono momenti intrinsecamente migliori o peggiori: siamo noi a caricarli di significato. Se i bambini vengono introdotti fin da piccoli a una visione contemplativa della vita e della morte, saranno meglio equipaggiati per affrontare le loro emozioni, siano esse positive o negative. È fondamentale che gli adulti non giudichino emozioni queste, ma che incoraggino una comprensione sana dei sentimenti di tristezza, paura e altri stati emotivi.”

I consigli dell’esperta

Quali strategie suggerisce? “La prima cosa da fare è familiarizzare con la morte . Non si può prescindere da questo altrimenti tutto il resto sarebbe semplicemente un esercizio di stile poco veritiero. L'adulto deve fare delle riflessioni, capire qual è il proprio rapporto con la morte, quali sono i pensieri, le emozioni e le paure. Dopo di che dovrà parlare al bambino in modo onesto e sincero, per evitare che diventi un tabù. Nella società odierna, sempre più concentrata sull'estetica e sull'immagine perfetta, le emozioni legate al lutto vengono spesso ritenute inappropriate. No a eufemismi che potrebbero confondere, come “ è andato a dormire per sempre, è partito per un viaggio o è salito in cielo ”. Con i bambini è importante utilizzare frasi e concetti semplici . Spiegare che quando una persona o un animale muore, il loro corpo smette di funzionare e non possiamo più vederli. La sincerità serve a non creare confusione nel bambino che, soprattutto quando è molto piccolo, interpreta tutto alla lettera. Dire a un bambino che il suo cane è andato a dormire viene interpretato esattamente così e questo può disorientarlo dando origine a paure irrazionali, come ad esempio la paura di addormentarsi oppure la paura di vedere andare a dormire mamma e papà.”