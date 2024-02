Venezia, Ilaria Capua premiata alla mostra del Cinema

L'intervista a Ilaria Capua

Un lavoro non senza difficoltà

"Sono stata trasformata in una criminale"

, una donna che ha dovuto combattere contro un clamoroso errore giudiziario , per via del quale se ne è andata dall’Italia, accettando una prestigiosa cattedra negli Stati Uniti. Per poi scegliere di ritornare, proprio nei giorni più difficili. Nei mesi in cui tutti ci siamo trovati smarriti, sgomenti, inermi di fronte al Covid.è tornata, mettendosi a disposizione per informare, spiegare, chiarire, anche a costo di affrontare attacchi personali. In quell'Italia spaccata in due, fra vax e no vax, dove la comunicazione erronea, forzata, fuorviante sembrava farla da padrona. Ha ricevuto, alla, il Un premio dedicato alle donne , ideato da tre donne attive nel cinema e nella comunicazione: Angela Prudenzi, Claudia Conte e Cristina Scognamillo.Il premio le è stato conferito per il suo spessore scientifico, per i livelli di eccellenza raggiunti nel campo della ricerca. Ma anche per la sua storia personale e professionale, che ha anche ispirato un film: ", diretto dae interpretato da. Abbiamo incontrato Ilaria Capua, ancora con il premio fra le mani. La sua prima volta a Venezia, intesa come Mostra del cinema. Quasi sorpresa di trovarsi in mezzo a tutto quel caos colorato, il red carpet, le grida dei fan in attesa per il divo che passa."Sì. Cerco di spiegare che siamo tutti interconnessi, siamo tutti sulla stessa barca. Non soltanto noi umani con i telefonini, ma tutti noi ‘animali’, l’uomo e le altre creature. E anche le piante. Il riscaldamento globale, per esempio, fa ‘soffrire’ anche le piante. Il grano, il riso sono meno nutrienti, i raccolti vengono scombussolati"."Credo che debba servire per guardare avanti in modo diverso. Dobbiamo porci verso il futuro con nuove idee, che partano dal concetto di circolarità: non ci può essere salute dell’essere umano, senza salute delle piante e del regno animale"."Sì: il mio libroè diventato uno spettacolo teatrale, che abbiamo portato in primavera in alcuni teatri. In autunno saremo a Pordenone, a Milano per il festival Focus, a Bologna in gennaio"."E’ un gesto che mi è costato caro, ma che sono orgogliosa di avere fatto. Quando lo ho fatto, era ‘scandaloso’..."."Ho affrontato polemiche di ogni tipo. Fino ad allora i ricercatori si tenevano i dati per sé, fino a pubblicazione dello studio completo. Nel 2006, sfidai l’Oms, il sistema, mettendo la sequenza genica del virus dell’aviaria in un data base a disposizione di tutti. Nel 2020 tutto questo era diventato ‘normale’. E i cinesi hanno messo a disposizione sul Covid tutto quello che è servito per creare i vaccini"."In quegli anni, quando spingevo verso la trasparenza e la condivisione delle informazioni, il mio telefono era sotto controllo. Le persone che ascoltavano – e che hanno creato un castello accusatorio pesantissimo nei miei confronti: ho rischiato l’ergastolo – avevano frainteso. Mi hanno preso per una trafficante di virus, una che voleva fare soldi sulla conoscenza, quando in realtà era l’esatto contrario"."Mi hanno strappato la reputazione di dosso. Da scienziata accreditata e conosciuta sono stata trasformata in criminale. Per questo motivo mi sono recata negli Stati Uniti, dove ho lavorato per sette anni: nel frattempo sono stata prosciolta ‘perché il fatto non sussiste’. Ma quella vicenda mi ha segnata profondamente"."Sì: perché questa accusa ha segnato me, la mia famiglia, e ha fatto danni incalcolabili al mio ex gruppo di ricerca, a tanti giovani studiosi in gamba"."Ho pensato che dovevo parlare al mio paese. Tutta la mia ricerca è stata condotta sui virus pre/pandemici, capaci di creare pandemie. E quindi mi sono detta: ‘Ilaria, rimettiti il camice per il tuo paese’. E mi sono esposta mediaticamente"."E’ stato durissimo. Il pubblico era confuso, impaurito. Bisognava dire la verità, in un modo comprensibile e accettabile. Gli insulti purtroppo ci sono stati, e continuano ad esserci, ma io l’ho fatto per il mio paese".