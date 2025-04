Le prigioni di Pietro: “L’autismo vissuto da 13 anni in una stanza, in attesa che la burocrazia si accorga di lui”

Vive in una comunità psichiatrica a Como benché l’autismo non sia una malattia mentale. Sei anni le autorità dichiararono che quel posto non era adatto a lui, ma ancora nessuno ha trovato una soluzione. La mamma: “Abbiamo fatto 13 richieste invano. La sua vita scorre in una stanza vuota”