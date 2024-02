Alain Delon, un tutore deciderà per lui. I figli continuano a litigare

La decisione: amministratore di sostegno per Alain Delon

Una misura ipotizzata, una decisione che aleggiava nell'aria, dopo le dichiarazioni rimbalzate sui media di tutto il mondo nei giorni scorsi, in cui si faceva riferimento alle drammatiche frasi dette al medico lo scorso luglio, in cu l'attore ammetteva di voler morire, che la sua vita "è finita" . Ora, 88 anni, è statodalla magistratura francese, secondo quanto reso noto dalla tv BFM. Per l'anziano attore si tratta di una, meno pesante della tutela vera e propria. In base a quanto deciso dal giudice, infatti, Delon potrà continuare a compiere molti atti, ma non i più importanti, come la vendita di un bene immobile, ad esempio, che dovrà essere affidata invece a un terzo.Secondo l'emittente televisiva che per prima avrebbe dato la notizia il giudice dei contenziosi della protezione ha anche nominato il "", cioè la terza persona incaricata degli atti che Delon non potrà più portare a termine da solo. Le Figaro approfondisce poi lo scoop, spiegando che è stato il tribunale di Montargis (Loira) a nominare un amministratore di sostegno per il divo, ormai 88enne, le cui condizioni psico-fisiche si sono deteriorate.Il quotidiano chiarisce che il provvedimento di giustizia fa seguito all'eseguito da un professionista autorizzato lo scorso. La decisione del tribunale con sede nel Loiret - dove Delon risiede, nella sua storica proprietà di Douchy - è stata varata il 25 gennaio e trasmessa ai tre figli dell'attore, Anthony, Alain-Fabien e Anouchka. Quest'ultima si è "rallegrata" della decisione dei giudici, secondo quanto reso noto dall'avvocato Frank Berton. Il 4 gennaio, il pubblico ministero di Montargis, Jean-Ce'dric Gaux, aveva indicato in una lettera privata distribuita da Anthony Delon che, secondo una precedente perizia, le capacità di discernimento dell'attore sarebbero totalmente abolite, precisando quindi che sta valutando "l'apertura di un procedimento per metterlo sotto tutela giurisdizionale". Pochi giorni dopo, l'avvocato di Delon, Christophe Ayela, prima del ritiro del suo mandato, ha inviato una denuncia al pubblico ministero sul "suo stato di messa in pericolo", in base alle. A preoccupare il dottore che segue l'88enne nello Stato elvetico è lavoluta dai suoi due figli maschi, nonostante l'opposizione della sorella. Per varie patologie l'attore prendee nel corso di una testimonianza rilasciata alla polizia la scorsa estate aveva dichiarato: "Voglio morire, la vita è finita".Concretamente parlare di tutela giudiziaria significa che Alain Delon verrà seguito da un, in particolare per quanto riguarda lerelative al suo trattamento sanitario (ad esempio per quanto riguarda il cancro che lo affligge) e ai medici che ne assicurano il follow-up.In generale poi l'amministratore di sostegno ha il delicato compito di "riscuotere i redditi per conto della persona messa sotto sua tutela, di destinarli alle sue spese, di, di smistare la sua posta, anche elettronica", ma anche di "evitare atti di appropriazione indebita, come firma di assegni, gestione corrente dei conti bancari e altri documenti", come spiegato a Le Figaro da Vale'ry Montourcy, avvocato specializzato nei diritti degli adulti vulnerabili. Questo provvedimento viene adottato in via provvisoria, prima che il giudice si pronunci nel merito sull'istituzione della tutela o della curatela. La presa di posizione della magistratura francese fa seguito a diversedell'iconico attore de "Il Gattopardo", il cui stato di salute sempre più grave - sia per le conseguenze di un ictus risalente al 2019 che di un linfoma diagnostico successivamente, reso noto pochi giorni fa - è oggetto di una violenta faida familiare Dal 2019, infatti, "Faccia d'angelo" (nome di un suo iconico personaggio cinematografico) è sempre più debole fisicamente anche in seguito al tumore a lenta evoluzione che il maggiore dei tre eredi ha rivelato qualche giorno fa. In un rapporto inviato al tribunale, il medico avrebbe anche dichiarato che l'interprete dei capolavori di Luchino Visconti era "in uno stato di esaurimento fisico e psicologico con". Due settimane fa Le Figaro aveva rivelato inoltre che, indicata come badante o dama di compagnia o anche compagna dell'attore, ha denunciato i figli di Delon per tentato omicidio nei confronti del padre. Rollin ha inviato una lettera alla procura di Montargis, che sta indagando sulle condizioni di salute del divo, nella quale chiede di "svolgere indagini urgenti" su fatti che sembrano somigliano a un "".Accuse a cui ha subito replicato il 59enne, sostenendo che il papà non starebbe pensando di farla finita ("sono solo") mentre per le dichiarazioni arrivate dalla Rollin afferma: "Sono costretto a denunciare Hiromi. Ha detto delle cose molto pesanti". Protagonista di una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo qualche giorno fa, l'uomo ha ripercorso i vari campi di scontro, in famiglia e fuori, legati al padre."È un casino..." commenta Anthony Delon anche in italiano. Se al conflitto con la sorella Anouchka "sono stato costretto per rispettare la volontà di mio padre", lo stesso non vale per le ultime notizie di cronaca, che descrivono l'anziano come stanco della vita, tanto da volerla fare finita (magari ricorrendo all'eutanasia in Svizzera): "- sottolinea l'uomo -. Poi certo, è vero che in Francia purtroppo è uscita un'intervista con un medico che gli ha parlato e a cui ha detto che era stanco di vivere, ma tutti noi possiamo attraversare uno di quei momenti nella nostra vita e soprattutto in vecchiaia". Rispetto allo stato attuale di salute di Alain Delon, che sta affrontando un linfoma, Anthony dice che ". Lo vedo due o tre volte a settimana, quando vado da lui in campagna e riusciamo un po' a parlare". Per quanto riguarda lo scontro con la sorella Anouchka, "è un conflitto famigliare, triste di per sé" che è nato perché "volevo rispettare la volontà di mio padre di restare a Douchy, dove ha deciso di morire e ha costruito la sua cappella, dove vuole essere sotterrato. Invece".Toffanin mostra quindi alcuni estratti dell'intervista della secondogenita a Tf1, nella quale la giovane spiega che dopo aver saputo delle dichiarazioni del fratello a Paris Match era tanto sconfortata da aver avuto anche il pensiero del suicidio, scegliendo poi invece di denunciarlo per aver interrotto un trattamento - definito vitale - seguito dal padre: "Sono solo parole, non mi ha denunciato", spiega Anthony. È vero 2che ho interrottoma non era vitale,. E la settimana scorsa un medico si è espresso sul fatto che mio padre, io, mio fratello e mia sorella fossimo d'accordo nell'interromperlo. Abbiamo fatto un incontro con i medici dove le cose sono state messe in chiaro, eravamo tutti d'accordo. Lei mente" conclude.