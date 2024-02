Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere. Amnesty: "I militari stanno soffocando le libertà"

Di lei non si avevano quasi più notizie da mesi, da quel primo febbraio quando era stata deposta dal golpe dei generali e reclusa in un un posto non ben definito. Da allora persi erano susseguite le accuse per una sfilza di presunti reati da parte della giunta, tra cui violazione della legge sui segreti ufficiali, corruzione e brogli elettorali. La 76enne premio Nobel per la Pace ora è stataper lee violazione delle misure anti Covid. Ad annunciarlo è stato un portavoce della giunta militare, Zaw Min Tun, il quale ha spiegato che Suu Kyi "è stata condannata a due anni di reclusione ai sensi della sezione 505(b) e a due anni di reclusione ai sensi della legge sui disastri naturali". Oltre alla politica ancheha subito le stesse accuse e la stessa sentenza. I due ex leader per il momento non saranno trasferiti in carcere, ci tiene a precisare il funzionario. "Affronteranno altre accuse dai luoghi in cui si trovano ora" nella capitale Naypyidaw, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli. Sonola donna, tra cui quelli relativi alla legge sulle comunicazioni e alla legge sull'import-export per aver posseduto in casa apparecchi walkie-talkie. E ancora le si punta il dito contro per la violazione della legge anticorruzione e di quella sui segreti di stato. I quattro anni di reclusione appaiono dunque come il primo verdetto di una serie che, come sottolinea la Bbc, potrebbe costarle il. Secondo un gruppo di monitoraggio locale, inoltre, più die oltrenella repressione del dissenso seguita al colpo di stato. Un ferita ben evidente agli occhi del mondo, che però non può essere raccontata se non parzialmente, visto che tuttae, di recente, agli avvocati dell'ex leader politica è stato impedito di parlare con i giornalisti.Tanto che per, tra le associazioni che fin da subito hanno denunciato e continuano a protestare contro le violenze seguite al golpe, i. "Le dure condanne inflitte ad Aung San Suu Kyi sulla base di false accuse sono l'ultimo esempio della volontà dei militari di eliminare ogni opposizione e soffocare le libertà in Birmania", ha affermato l'organizzazione in un comunicato. Tra le voci che si sono levate per criticare la condanna c'è quella del: "Un altro spaventoso tentativo del regime militare di soffocare l'opposizione e", afferma la ministra degli Esteri, Liz Truss, in una nota diffusa dal Foreign Office. Dove si aggiunge: "Il Regno Unito chiede al regime di rilasciare i prigionieri politici, impegnarsi nel dialogo e consentire un ritorno alla democrazia. La detenzione arbitraria di politici eletti rischia solo di creare ulteriori disordini". Nel coro di protesta unanime che si è alzato quando è stata diffusa la notizia c'è stata anche la dichiarazione diche in una nota ha chiesto la liberazione di Suu Kyi: "La condanna a seguito di undavanti a un tribunale controllato dai militari non è altro che una sentenza motivata politicamente".