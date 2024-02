"Calendario scolastico insostenibile per molte famiglie": una raccolta firme per chiedere di rivederlo

Perché ripensare il calendario scolastico?

Il peso economico e l'aumento delle disuguaglianze

Le difficoltà nel conciliare il lavoro e la famiglia

In Italia il record di settimane di chiusura

Le problematiche del Sud Italia

Obiettivo equità

Reazioni contrastanti alla petizione

E gli insegnanti cosa ne pensano?

Suparte la campagna di raccolta firme promossa da @mammadimerda @weworld.onlus per il ripensamento dele la rimodulazione delle ore in classe per i ragazzi fino a quattordici anni.Un ripensamento imminente del calendario scolastico italiano per migliorare la qualità di vita delle famiglie nel corso del periodo estivo. È l'appello lanciato su Instagram dal noto profilo @mammadimerda e da @weworld.onlus, cui si accompagnano la richiesta di aderire alla raccolta firme “Ristudiamo il calendario” (su change.org ) e la pubblicazione di stories che riportano la testimonianza di vari genitori. Nel post di accompagnamento al video di lancio della campagna si legge “Durante queste vacanze scolastiche -in cui la scuola è stata chiusa - abbiamo raccolto tantissime testimonianze di famiglie alle prese con l'organizzazione del tempo dei propri figli tra cura, lavoro, campi estivi, incastri impossibili. Ci dicono che abbiamo voluto la bicicletta e ora dobbiamo pedalare, tradendo una visione terribile della genitorialità: i figli come punizione per chi li fa e non come valore per l'intera società, che dovrebbe in parte farsene carico garantendo equità educativa".? - si chiedono - Questa settimana, daremo voce ai vostri racconti nelle nostre stories, per dire basta a un calendario scolastico che, con la sua lunghissima chiusura estiva, moltiplica le disuguaglianze per tanti genitori costretti a destreggiarsi tra campi estivi costosissimi e mancanza di alternative a prezzi ridotti. Vogliamo che questa sia l'ultima #EstatePienaRasa per le famiglie italiane!”Le carni messe al fuoco da @mammadimerda riguardano temi già scottanti di per sé, come la difficoltà per le famiglie (potremmo dire in molti casi per le donne) di conciliare orari di lavoro e tempo libero dei figli; il divario che esiste tra chi può permettersi di pagare attività extrascolastiche e centri estivi per i propri figli e chi no.Il rischio di veder aumentare il fenomeno del, ossia la perdita delle competenze acquisite durante l'anno da parte di studenti che per troppo tempo durante i mesi caldi stanno lontani dall'ambiente educativo.“Italia e Danimarca sono i Paesi con il maggior numero di giorni di frequenza durante l'anno – sottolinea il canale – con ben 200 ore di scuola. Ma il nostro è anche il-, insieme a Lettonia e Malta. La petizione che abbiamo promosso con @weworld.onlus chiede un ripensamento e una rimodulazione del calendario scolastico per mantenere aperte le scuole anche a giugno e a luglio, e per ridistribuire le ore scolastiche garantendo il tempo pieno per tutti fino ai 14 anni di età”.Il Sud Italia, infatti, sembrerebbedalla scarsa possibilità di accedere al tempo pieno; e tra i problemi che ne derivano - sempre secondo la testimonianza di @mammadimerda – ci sarebbe l'impossibilità di accedere all'unico pasto completo – quello della mensa – per i bambini meno abbienti.“La nostra petizione – sottolinea il canale – è pensata per ottenere fondamentalmentegarantire maggiore opportunità ed equità a tutti i bambini, soprattutto quelli più vulnerabili, di modo che non soltanto i figli di famiglie più agiate abbiano la possibilità di usufruire dei centri estivi, mentre i meno abbienti vengono parcheggiati davanti alla TV o per strada., la mensa della scuola infatti offre un pasto completo di cui meno della metà dei bambini italiani riesce a beneficiare. Soprattutto; evitare la perdita di competenze – il così detto “summer lerning loss” è ormai noto e aumenta il rischio di abbandono scolastico -, in modo che la ripresa della scuola sia meno faticosa, soprattutto per i ragazzini con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento.Costruirecome mense, laboratori, cortili ecc. In un Paese in cui cinque scuole su dieci non dispongono di certificati di agibilità, rivedere l'edilizia scolastica non è più rimandabile; in ultimo ripensare la didattica attraverso l'intreccio tra educazione formale ei nformale, avvalendosi anche della collaborazione del terzo settore e del volontariato sociale. Non serve solo allungare il tempo di scuola, è necessario ripensare con flessibilità e intelligenza ad un'offerta formativa aperta al territorio”.Tra i numerosi commenti che subito si sono scatenati intorno al post vi sono opinioni contrastanti tra loro. Non pochi, per esempio, criticano la proposta del tempo pieno obbligatorio fino a quattordici anni: “Tempo prolungato obbligatorio? Ma se invece di mollarli a scuola tutto il giorno si facessero politiche familiari che permettano ai genitori di passare più tempo con i figli? La scuola ha il compito di educare e formare ma anche la famiglia, e questa non può essere sostituita in toto dagli insegnanti”. E ancora: “L'educazione dei figli non va delegata solo alla scuola, per cosa poi? Per potervi dedicare meglio alle vostre carriere? Forse bisognerebbe ripensare a tutto il nostro modo di vivere e che la famiglia è un elemento fondante dell'esistenza”. Più che sulla quantità di tempo trascorsa a scuola, qualcuno: “Chiedere perché sono stufi ed esauriti a gennaio? Mi sembra un buon inizio. Dai dati i ragazzi hanno molte giornate di scuola, ma escono con poche competenze. Quindi direi che siamo di fronte ad un problema gravissimo. I bambini stanchi sono il risultato di cose che sono da cambiare urgentemente”. C'è poi chi, per risolvere la questione delletra chi può permettersi attività dopo scuola e chi no, suggerisce “Ma i centri estivi gratis? Le attività sportive prolungate in estate? Una sorta di campus estivo fatto di laboratori e atelier?"Numerose anche le: “Insegno alla secondaria e i progetti per la scuola d'estate ci sono da qualche anno. È ovvio che siano organizzati coi piedi perché lo Stato non considera come si sta in certe scuole d'estate. L'edilizia scolastica è il primo punto secondo me, poi il resto. Sarebbe infatti cosa buona e giusta assumere e pagare il personale, come l'Europa ha già richiesto”. Insomma, la campagna ha scoperchiato un vero vaso di Pandora, e le più disparate questioni sul sistema scolastico nazionale hanno preso - e sicuramente prenderanno nei prossimi giorni – la piega di una protesta sociale che affonda radici antiche – forse marce – nel malcontento collettivo e in quella drammatica, condivisa sensazione che la scuola italiana non abbia i mezzi per competere con quella di altri Paesi europei, nonostante la buona volontà degli insegnanti e del personale che ci lavora.