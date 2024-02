Commissione Ue: “Riconoscere i diritti dei genitori gay in tutti i Paesi membri”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ursula von der Leyen (@ursulavonderleyen)

L’Europa si muove nell’ottica di tutelare le. Uno dei principi al centro della proposta di regolamento presentata il 7 dicembre dallaperle norme di diritto internazionale privato sullaparla chiaro: i genitori dello stesso sesso e i loro figli dovrebbero essere riconosciuti come una famiglia in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.” spiegano dalla Commissione evidenziando che “la genitorialità stabilita in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri, senza alcuna procedura speciale” incluso il riconoscimento per i “”. Dato che nel diritto internazionale, nel diritto dell’Unione e negli ordinamenti degli Stati membri “”, la proposta prevede il riconoscimento della genitorialità di un minore indipendentemente dal modo in cui il minore è stato concepito o nato e indipendentemente dal tipo di famiglia del bambino. La proposta include, quindi, il riconoscimento della genitorialità di un bambino cone anche il riconoscimento della genitorialità di unBruxelles propone anche la creazione di unche può essere richiesto per “accertare la genitorialità in tutti gli Stati membri”.“Orgogliosa delle nuove norme sul riconoscimento della genitorialità nell’Ue. Vogliamo aiutare tutte le famiglie e i bambini in: perché se si è genitori in un Paese, lo si è in tutti i Paesi” scrive su Twitter la presidente della Commissione Europea,. “Sono circache si vedono negare il rapporto giuridico con i genitori quando la famiglia si trasferisce in un altro Stato membro che non riconosce la genitorialità precedentemente stabilita dal Paese membro di origine.” sostiene il commissario Ue per la Giustizia,. E aggiunge: “E’ per questo che proponiamo questo regolamento che dovrà essere adottato dal Consiglio Ue all’unanimità previa consultazione con l’Europarlamento”.E l’Italia? “Siamo d'accordo con l’approccio adottato dalla Commissione eancora una volta le leggi italiane chetra famiglie di serie A e famiglie di serie B. Crediamo che anche il nostro Paese sia pronto per una riforma volta a riconoscere le famiglie arcobaleno e i loro figli” dichiara, coordinatore del tavolo LGBTI+ di Più Europa. Secondo il coordinatore se ciò non sarà fatto “si allargherà sempre di più il divario tra ledi tanti esponenti del governo Meloni, contrari al matrimonio egualitario e alle adozioni aperte a coppie dello stesso sesso e genitori single, e le politiche proposte dalla Commissione Ue”. Matteo Di Maio non ha dubbi: “Anche sui diritti civili, mentre Spagna, Francia, Germania e tanti altri stati dell'Ue da tempo hanno rimosso queste odiose discriminazioni dalle proprie leggi”.