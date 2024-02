Cristo riparte da Eboli: il treno tornerà a Matera dopo mezzo secolo di isolamento e 500 miliardi buttati al vento

Il contributo del Pnrr

La linea costruita dal Fascismo, soppressa negli anni '70

La stazione delle nebbie

Il treno dei desideri. La commissaria straordinariaha firmato l’ordinanza per il cronoprogramma di un’opera che segna una data storica per l’Italia intera e per il Sud in particolare: a partire(finalmente). Con buona pace di Carlo Levi. Certo, c’è voluto qualche decennio, una tonnellata di progetti, e qualche decina di miliardi gettati al vento, ma questa volta sembra che ci siamo. Il progetto della linea ferroviariaè stato inserito tra le opere strategiche dal governo nazionale e, conseguentemente, è stato soggetto al commissariamento. La serietà del progetto è testimoniata anche dal fatto che Fiorani è l’amministratrice delegata e Direttrice generale di. Una nomina che la dice lunga, insomma. (Fiorani con l'assessore regionale alle infrastrutture della Basilicata D0natella Merra).La valutazione di impatto ambientale dovrebbe arrivare, secondo il cronoprogramma fissato, entro il dicembre 2021, contemporaneamente alla dell’intesa tra il Commissario Straordinario e la presidenza della Regione Basilicata. Entro aprile dell’anno prossimo dovrà essere completato l’iter burocratico relativo alle prescrizioni. La progettazione esecutiva andrà consegnata entro giugno del 2023, quando si apriranno i cantieri. I lavori dovranno essere completati entro la fine del 2026. L’investimento complessivo è di. Una parte di queste risorse, circa 50 milioni, derivano dalDicevamo dei progetti che nel corso dei decenni sono falliti per insipienza, farragini burocratiche, sprechi, disinteresse ed anche quel pizzico diche nellemai manca. Nel, Matera venne collegata alla stazione di Ferrandina. La rete era operata da una società privata, la Mediterranea Calabro Lucane e si trattava di binari a. Ma grazie a quel collegamento, per quanto precario e accidentato, Matera era comunque collegata con Ferrandina e da lì, si poteva cambiare tratta con le linee delle Ferrovie dello Stato. Sta di fatto che quell’unico collegamento ferroviario tra Matera e la rete ferroviaria italiana non venne. Fino a quando, all’inizio degli anni Settanta, la linea venne. Motivo? L’eccessivo degrado degli impianti e dei rotabili utilizzati.Da quegli anni in poi entriamo in una di quelle nebbie che spesso avvolgono il processo di modernizzazione del Paese, a partire dagli anni ’80.per collegare Matera alla rete nazionale. Si punta a realizzare una traccia di. Tutto bene? Nemmeno per sogno! Ilarriva nel 1988. Poi le opere verranno riprese varie volte, perventi anni fa. L’ammontare degli investimenti a quel punto era pari alla cifra monstre di, che non si sa bene dove siano finiti, al punto che la stessa laha aperto un fascicolo per capire cosa si nascondesse dietro quei soldi. Nonostante tutte le difficoltà, ad oggi, laè interamente costruita, così come le opere civili ed i fabbricati di stazione. Quello chesono le opere die l’. Ora si tratta dunque di rimettere mano al tragitto, riparare i danni del tempo, e realizzare quello che manca con l’obiettivo di rilanciare la linea ferrata, per farla diventare innanzitutto uno strumento a sostegno il turismo e l’economia della Basilicata e di Matera. Nel frattempo l’uomo è arrivato sulla, isono diventati palmari, e con ipuoi vedere la Tv. Ora il treno arriverà a Matera. E finalmente Carlo Levi potrà riposare in pace.