Eman Rus, il genio dei fotomontaggi si mette a nudo: "Non conto io, ma la mia arte"

Chi è Eman Rus?

Chi è? Si cela dietro ad un passamontagna bianco. Nessuno conosce la sua identità. Ma in pochi anni, precisamente, ha scalato le vette di Instagram , raggiungendo oltre. Ha stretto condel calibro di Michelle Hunziker e molti altri, che hanno partecipato al video ''. Le sue opere satiriche sono guizzi di luce su temi di strettissima attualità.Dietro al fenomeno, c'è un ragazzo didal cuore isolano. Ripensa con nostalgia alla sua città natale,: "Mi ricordo ancora quando giocavo a pallone in strada", rivela. Non ha perso l'accento anche se vive da dieci anni a Firenze. "Ero un semplice cameriere - commenta - poi è cambiato tutto", ciò nonostante mantiene stretta la sua umiltà. "Tutti quelli che dal primo momento si definiscono 'artisti' sono patetici: gli unici giudici sono il pubblico e il tempo". Si racconta ad un giorno dall'inaugurazione della sua', curata dacon il supporto di, ospitata negli spazi dellofino al(orario: dalle 11 alle 19; ingresso libero)."Un po' per caso, mi divertivo a realizzare fotomontaggi che poi postavo su Instagram. Ho visto che riscuotevano successo, così sono andato avanti... Con il tempo le mie opere sono diventate sempre più satiriche... Non mi considero un artista, ma tutt'altro. Direi una via di mezzo tra content creator e giornalista"."Ciò che conta per me è la mia arte e non il mio volto né la mia identità. Per questo mi mostro in pubblico con il volto coperto da un passamontagna"."Esattamente, lo definirei un rapporto di amore e odio. Da un lato, i social sono un mezzo per esprimere la mia arte, ma l'abuso è un'altra cosa ed è preoccupante. Le faccio un esempio. Due settimane fa, ho scattato una foto in piazza della Repubblica a Firenze proprio come fece il fotografo Ruth Orkin nel 1951, con il suo celebre scatto 'La ragazza con gli occhi addosso' . La sua foto immortalava una fila di giovani davanti al Caffè Gilli pietrificati dal passaggio di una bellissima fanciulla. Io ho creato una call (un invito, ndr) su Instagram, ho scelto 15 ragazzi e una ragazza e ho scattato la stessa foto, ma al passo coi tempi: i ragazzi questa volta al passaggio della ragazza non distorcono lo sguardo dallo smartphone. I social ci stanno cambiando, forse abbiamo bisogno di più interazione sociale. A farmi più paura è il metaverso: un mondo sterile, silenzioso, individualista, di cui parlano anche le mie opere"."I miei follower erano ansiosi di incontrarmi e per me è stato lo stesso. Ero molto teso, ma devo dire che è stata un'emozione forte e un gran successo. Voglio che il mio pubblico sappia che dietro al profilo Instagram c'è un creator e che non si tratta solo di una pagina da seguire... Sono apparso con una performance: tramite un tablet collegato a una televisione ho 'photoshoppato' una foto di Mark Zuckerberg , gli ho mozzato la testa, l'ho riempita di soldi e ho scritto 'Se mi paghi di più ti mostrerò di più'. L' algoritmo ormai sceglie per noi, dobbiamo esserne consapevoli"."Sì, nella mia versione del 'Quarto Stato' di Giuseppe Pellizza da Volpedo, intitolata 'Il Quarto Stato 2022', uno degli uomini è un rider. Una delle categorie più sfruttate nel mondo del lavoro. Sempre pronti a pedalare, nonostante il sole cocente o la pioggia battente, per soddisfare i bisogni e la pigrizia dei consumatori""Dato il grande successo a Firenze, mi piacerebbe portare la mia mostra in ogni parte d'Italia per incontrare dal vivo tutto il mio pubblico. Del resto, ormai sono uscito allo scoperto (o quasi) e confesso che mi è piaciuto. Per ora questo e poi chissà...".