Enel: "Puntiamo sulla parità retributiva e sulle pari opportunità a partire dal recruiting"

Parità

RAFFAELLA POGGI D’ANGELO responsabile People care & Diversity management di Enel Italia

La filosofia di Enel si basa sui principi fondamentali di non discriminazione, pari opportunità e uguale dignità per tutte le forme di diversità, inclusione, bilanciamento tra vita privata e vita professionale.I processi di selezione del personale sono attentamente monitorati per garantire un equo bilanciamento dei generi con l’obiettivo di raggiungere un target per l’accesso alle selezioni del 50% nel 2021. A fine 2020 le donne del Gruppo Enel sono circa il, edel totale delle posizioni apicali sono anche le manager, mentre coprono circa l’in posizioni executive. Una volta entrate in azienda, ci sono molti progetti che puntano ad azzerare il gender gap e a favorire le politiche di work life balance: da percorsi di sviluppo dedicati alle donne, a programmi e servizi a supporto della genitorialità quali asili nido aziendali, centri ludici fino alle convenzioni per servizi di baby sitter e badanti. In più in linea con la policy. La sensibilizzazione in questo senso inizia da subito, nelle scuole - superiori, medie e ora anche elementari, dove diffondiamo l’importanza di una cultura tecnico-scientifica. Negli ultimi cinque anni abbiamo raggiunto oltre 10mila ragazze a livello globale grazie a diverse iniziative che coinvolgevano testimonial e modelli di ruolo. Un approccio più aperto, più inclusivo stimola la circolarità delle idee che porta l’azienda ad essere più competitiva sul mercato ed innovativa e ad ottenere, quindi, dei vantaggi economici e anche in termini di sostenibilità.