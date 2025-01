Incendi Los Angeles, star e celebrità scendono in campo con donazioni e aiuti

Gli incendi devastanti che hanno colpito la California, e in particolare Los Angeles negli ultimi giorni hanno suscitato una mobilitazione straordinaria da parte di celebrità, organizzazioni e comunità locali.

I duchi aprono la loro casa: Harry e Meghan tra gli sfollati

Tra le iniziative più significative, quella di Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, che hanno aperto la loro casa di Montecito agli amici sfollati e hanno collaborato con lo chef José Andrés e la sua organizzazione, World Central Kitchen, per offrire pasti ai più colpiti. Durante una visita a Pasadena, la coppia ha incontrato soccorritori e sfollati, dimostrando empatia e impegno personale.

Harry e Meghan hanno visitano un centro di soccorso a Pasadena, nella zona di Los Angeles dove hanno incontrato i primi soccorritori e le persone colpite dagli incendi e hanno abbracciato alcuni sfollati. Il filmato trasmesso dai media locali e rilanciato dalla Bbc, mostra il Duca e la Duchessa di Sussex che parlano con il sindaco di Pasadena, Victor Gordo in un sito della World Central Kitchen (Wck) dove viene distribuito cibo. Vestiti in maglietta e berretto da baseball, con mascherina antipolvere al collo, i due membri della famiglia reale britannica incontrano residenti, ascoltano le loro storie e ne abbracciano diversi, 11 gennaio 2025.

Paris Hilton dona 100mila dollari per le famiglie

Anche Paris Hilton, che negli incendi ha perso la sua casa di Malibù, ha voluto contribuire attivamente con una donazione di 100mila dollari per supportare le famiglie sfollate con bambini piccoli: “Come madre – le sue parole – posso immaginare il dolore e la paura di non avere un posto sicuro per i tuoi figli, per questo sto lanciando un fondo di emergenza attraverso la mia organizzazione per sostenere le famiglie sfollate con bambini piccoli. Sto iniziando con una donazione personale di 100mila dollari. Le nostre donazioni possono aiutare molte famiglie”.

Il dolore per la perdita di un’amica di Jennifer Garner

L'attrice Jennifer Garner ha invece condiviso il suo dolore per la perdita di un’amica durante gli incendi di Palisades e ha lavorato come volontaria insieme a José Andrés. Garner ha dichiarato di sentirsi in colpa per la sicurezza della propria casa, un sentimento che l'ha spinta a contribuire attivamente, servendo pasti agli sfollati e ai vigili del fuoco. La sua testimonianza toccante ha sottolineato l'impatto umano della catastrofe – che per il momento conta 11 morti e 135 miliardi di danni – e l'importanza di un aiuto concreto.

Famosi in prima linea per soccorsi e solidarietà

Molti altri volti noti hanno perso le loro abitazioni, tra cui Billy Crystal, Adam Brody e Leighton Meester. Nonostante le perdite personali, però, numerose celebrità si sono unite per offrire supporto finanziario e morale. L’attrice Jamie Lee Curtis ha fatto sapere di aver donato, insieme al marito e i figli, un milione di dollari dalla loro “Family Foundation per avviare un fondo di sostegno per la nostra grande città e per lo stato e le persone straordinarie che ci vivono e lo amano”. Anche Sharon Stone ha deciso di scendere in campo con un aiuto concreto condividendo su Instagram un post per chiedere donazioni di abiti da destinare alle “persone che sono state sfollate e colpite dagli incendi”. Il suo appello è stato condiviso anche da altre celebrità: “Io ci sto, porto tutto quello che ho”, ha scritto Halle Berry sui social esortando i suoi follower a fare altrettanto. Poi ancora Lisa Rinna e Michelle Pfaiffer.

I venti a Los Angeles si sono indeboliti, ma l'allerta rossa persiste a causa degli incendi in crescita

Oltre al contributo delle star, importantissimo è stato l’impegno dei vigili del fuoco, inclusi circa 800 detenuti addestrati per creare linee tagliafuoco. Nonostante le polemiche sulle basse retribuzioni, il loro apporto è stato fondamentale per rallentare la diffusione delle fiamme. Grande solidarietà è arrivata anche dal Messico, che ha inviato squadre di pompieri per supportare i colleghi californiani e cercare quanto prima di mettere fine a questa drammatica situazione.