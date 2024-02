Google spingerà gli utenti ad adottare un linguaggio neutro dal punto di vista del genere

Neglile parodie dierano un po' una moda nei cartoni animati e nelle riviste. La fastidiosa figura a forma di graffetta spuntava non appena si iniziava a scrivere "Caro..." e diceva:, prima di offrire consigli non richiesti su cose come la formattazione. Due decenni dopo, i vari, compresi i correttori ortografici e grammaticali, sono molto migliorati. Sono- perché alimentati dall'intelligenza artificiale piuttosto che programmati manualmente - e più sottili nelle loro operazioni. Ma ora le aziende tecnologiche si stanno immergendo in acque più difficili. Nel 2020è stata aggiornata, incoraggiando gli sviluppatori anella loro documentazione. Piuttosto che riferirsi a "ore uomo", per esempio, un programmatore potrebbe discutere le "ore persona" coinvolte in un progetto. "Tutto il genere umano" potrebbe essere sostituito con "tutta l'umanità", hanno suggerito gli autori della guida. Il 18 maggio scorso, invece, la società ha annunciato la volontà di proseguire nella. Google Docs, il popolare software gratuito di elaborazione testi, punta a scoraggiare le persone dall'uso di un linguaggio potenzialmente sessista, come ad esempio nell'espressione, sostituita con il(in italiano entrambe le espressioni si traducono come "presidente", ndr). L'azienda tecnologica, in effetti, ha individuato un problema che sempre di più interessa la propria comunità di utenti. Anche se non rientra nella stessa categoria degli errori di ortografia o dei dilemmi grammaticali, ilè ben presente nella lingua inglese, così come in altre. Considerate laper "master" che non abbia sgradevoli significati secondari. E ancora, "slut" (tradotto tr**a) e "whore" (tradotto pu****a) sono insulti così di genere che è quasi impossibile che vengano scagliati contro gli uomini. Il bersaglio principale di Google, però, è il cosiddetto. Per molto tempo i tradizionalisti della lingua inglese hanno detto che "il maschile include il femminile". Secondo questa regola, "ognuno ha la sua opinione" è neutro dal punto di vista del genere, e non c'è niente di sbagliato con presidenti, aviatori e pompieri generici. (In altre lingue, anche le persone miste o sconosciute sono indicate al maschile). Ma l'uso di parole come "presidente" enon sono veramente neutrali rispetto al genere: numerosissime ricerche dimostrano che quando la gente legge questi termini è molto più probabile che si immagini un uomo che una donna. In alcuni paesi europei, moltedei titoli di lavoro, così che un presidente donna in Spagna è ora "la presidenta" e non "el presidente". Ma lehanno sostenuto il contrario, 'abiurando' piuttosto che raccomandare titoli specifici e femminilizzati come poetessa e attrice. E questo non risolve il problema di cosa fare con un referente generico, dove le lingue tendono ancora al maschile. Una soluzione in inglese è quella di preferire nuovi titoli senza genere come(il nostro postino) e "police officer". Ma anche qui ci sono difficoltà. Alcuni titoli sembrano particolarmente brutti in questa forma: nessuno sembra amare (e quindi voler adottare) "chairperson" e, anche se "chair" risulta gradito ad alcuni osservatori, altri non riescono a('Chair' infatti è traducibile con sedia). C'è ulteriore disaccordo sul fatto che tali forme debbano essere universali o meno. Con tutto questo, le aziende tecnologiche stanno camminando su un filo molto sottile. C'è una crescente accettazione del fatto che il linguaggio sessista sia un problema; allo stesso tempo, c'è anche una diffusa convinzione che i giganti tecnologici stiano diventando troppo potenti, e stiano prendendoimportanti nella vita quotidiana degli utentio comprensione di come queste decisioni siano state raggiunte. Tutte le grandi aziende sono sempre più, non solo per vendere i loro widget, ma anche nel prendere una posizione sui temi caldi del giorno. Spesso scoprono che cercare di accontentare una platea ne oltraggia un'altra e cercare di riparare a questo oltraggio aggrava ulteriormente le cose. Quando i giganti della tecnologia intervengono in politica, la loro enorme influenza garantisce virtualmente un. Ci sono tantissime buone azioni che certe imprese possono fare per l'. Ad esempio nella stessa conferenza stampa in cui sono stati annunciati i cambiamenti di lingua, Google ha detto che avrebbe migliorato ladei suoi smartphone nel rispetto di. Ma nelle soluzioni sono meno ovvie, anche tra le persone che sono d'accordo sul fatto che esista problema.