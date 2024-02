"Il Genio delle donne" alla rettrice Sabina Nuti e alla scrittrice Anna Luisa Pignatelli

I protagonisti dell'evento

Le vincitrici

Il " Premio Montale Fuori di Casa " torna nell'affascinante cornice di Firenze. Con il patrocinio della Regione Toscana, giovedì 12 ottobre, alle 17.00, la Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux (a palazzo Strozzi) ospiterà la premiazione della sezione, dedicata appunto ai talenti femminili. Quest’anno a ricevere il riconoscimento saranno la professoressa, rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e ospite del Festival di Luce! il prossimo 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e la scrittricePorteranno i loro saluti il senatore Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Vieusseux, Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Alessia Bettini, vicesindaca del Comune di Firenze. A seguire dagli interventi di Adriana Beverini, presidentessa del "Premio Montale Fuori di Casa", e di Lucilla Del Santo, responsabile della Sezione Il Genio delle Donne. Sabina Nuti dialogherà con Letizia Cini, giornalista de La Nazione di Firenze, mentre Anna Luisa Pignatelli sarà introdotta dall’estetologa e orientalista Grazia Marchianò.Il "Premio Montale Fuori di Casa" e la sezione Il Genio delle Donne Il riconoscimento è "un premio dedicato a Eugenio Montale: non solo al poeta universalmente noto, ma anche al giornalista, al saggista, al viaggiatore, al critico d’arte e musicale, all’uomo che ha saputo vedere, che ha saputodel mondo anche al di là del suo tempo", si legge nella nota di presentazione. Tra lein cui è attualmente diviso, spicca appunto la sezione Il Genio delle Donne di cui la presidentessa Adriana Beverini ha evidenziato a più riprese la grande importanza.Le, infatti, hanno sempre costellato: a partire dalla sorella Marianna, che si riferiva al fratello Eugenio come "Genio" nelle sue lettere, passando per la professoressa e specialista dantesca Irma Brandeis, incontrata al Vieusseux, fino a Maria Luisa Spaziani, esperta di lingua e letteratura francese, che ha affiancato l’autore durante i suoi anni a Milano. A Firenze, negli anni passati, sono già stateper questa sezione: la giornalista Lucia Goracci, l’attrice Laura Morante, ma anche la scrittrice e giornalista Sandra Bonsanti. Il "Premio Montale Fuori di Casa", però, ha toccato anche altre città e, in particolare, Genova e Milano. Tutte e tre hanno segnato in modi diversi la vita del premio Nobel: Genova lo ha visto nascere, Firenze lo ha accolto per anni come direttore del Gabinetto Vieusseux e Milano l’ha ospitato in qualità di giornalista del Corriere della Sera. Sabina Nuti è stata la seconda donna rettrice della Scuola superiore Sant’Anna. Fortemente impegnata nella promozione dell', Nuti ha introdotto e sta continuando a introdurre percorsi innovativi nell'ambito universitario.L’assegnazione del premio per la sezione Il Genio delle Donne riflette dunque il suo impegno concreto e quotidiano e tiene conto anche della forte consapevolezza che la rettrice ha più volte espresso sul "capitale umano", sulle. "Il petrolio dell’Italia – ha detto la rettrice –, risiede nel capitale umano, nell’ingegno, nella capacità e nel talento. Elementi che possono fare la differenza rispetto al resto del mondo. In Italia non abbiamo ricchezze nel sottosuolo, in compenso abbiamo teste spettacolari. Dobbiamo valorizzarle e aiutarle nel loro percorso". "Gli impreparati", "L’ultimo Feudo", "Buio", "" sono solo alcuni dei titoli nati dalla penna di Anna Luisa Pignatelli.Il premio per la sezione Il Genio delle Donne non solo sottolinea l'alta qualità della sua, come affermato dal critico Alessandro Zaccuri, ma anche l'etica profonda che permea le sue opere, profondamente radicate al suo territorio d’origine: la Toscana. Pignatelli ha un forte interesse nei confronti deiche rispondono alle sfide della vita invocando giustizia. I suoi personaggi, nonostante le avversità, mantengono la loro dignità e libertà, resistendo alle pressioni esterne e trasmettendo i loro valori alle generazioni future.