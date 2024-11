Chi è Emily Calandrelli, la 100esima donna a volare nello spazio insultata sui social

Nemmeno nelle galassie più lontane le donne riescono a sfuggire ai commenti sessisti. Emily Calandrelli, nelle scorse ore, è diventata la 100esima donna ad andare nello spazio grazie al volo NS-28, il nono nella storia di Blue Origin, la società aerospaziale del miliardario Jeff Bezos. Una gioia immensa per l'astronauta che però ha dovuto fare i conti con dei “piccoli uomini”.

Emily Calandrelli, la 100esima donna a volare nello spazio

“Ho studiato ingegneria aerospaziale per quasi un decennio, poi sono diventata la prima donna negli Stati Uniti con un programma scientifico nazionale. La mia missione è diventata quella di portare la rappresentanza alle ragazze in STE. Ora, diventerò una delle 100 donne ad andare nello spazio, mostrando alle ragazze di tutto il mondo che anche loro possono raggiungere le stelle“, tutto l'entusiasmo raccontato dalla donna prima di partire per la missione spaziale. E per ricordare quanto sia stato importante il lavoro svolto dalle altre 99 astronaute, che hanno volato nello spazio prima di lei, Calandrelli ha portato con se un fotomontaggio di tutte loro.

L'emozione di “The Space Gal“

L'astronauta ha condiviso il viaggio a bordo della capsula "RSS First Step" insieme ad altre 5 persone. Dopo il volo, “The Space Gal", il suo soprannome negli Stati Uniti, ha voluto condividere tutta la sua emozione in un video pubblicato sui social media: “Appena raggiunta l'assenza di peso, mi sono subito girata a testa in giù e ho guardato il pianeta. C'era così tanta oscurità. Non mi aspettavo di vedere così tanto spazio, e continuavo a ripetere 'Quello è il nostro pianeta!'. E' stata la stessa sensazione che ho provato quando sono nati i miei figli, quando ho detto 'Quello è il mio bambino!'. Ho provato la stessa emozione nel vedere la Terra per la prima volta, ed è stato bellissimo“.

I commenti odiosi

Emozione che però si è dovuta scontrare con alcuni commenti odiosi, nei quali veniva sessualizzato la sua reazione alla visione del pianeta dallo spazio. L'episodio ha portato subito Blue Origin a cancellare il video dai suoi account social. Ma non per questo Calandrelli si è abbattuta, anzi, con un post su Instagram, ha rincarato la dose, rifiutando di “dedicare molto tempo ai piccoli uomini di Internet“.

L'omaggio alle donne che hanno aperto la strada verso lo spazio

“Non mi scuserò e non mi sentirò strana per la mia reazione. E' completamente mia e la amo“, ha dichiarato la donna che poi ha concluso: “Volevo onorare tutte le donne che hanno aperto la strada verso lo spazio ad altre donne come me e che hanno reso possibile alla prossima generazione di ragazze di fare lo stesso“.