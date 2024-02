Il Kuwait cancella la legge contro le persone transgender: "Era anticostituzionale"

🎉 Kuwait has overturned a law that criminalizes ‘imitation of the opposite sex’. This is a major breakthrough for trans rights in the region. All those unjustly imprisoned under the law must now be released ‍🏳️‍🌈✊https://t.co/gD1q2TKxm3 — Amnesty International (@amnesty) February 16, 2022

La storia di Maha al-Mutairi, la donna transgender rinchiusa in un carcere maschile in Kuwait

Passi in avanti in Medio Oriente. Ilha cancellato lache da 15 anni veniva utilizzata per discriminare e perseguire le. Il 16 febbraio scorso la Corte costituzionale dello Stato del Golfo ha modificatoche prevedeva ile che dava la libertà alle autorità del Kuwait di arrestare e mandare in carcere (fino a un anno di reclusione) tutte le persone che "imitavano" il sesso opposto, in riferimento all'aspetto fisico e al comportamento. La Corte costituzionale del Kuwait ha annullato l'articolo in quanto in contrasto con l'articolo 30 della Costituzione che garantisce. La decisione della Corte è stata accolta da Amnesty International come unaper i diritti dei transgender nella regione araba del Golfo., vicedirettrice del Medio Oriente per Amnesty International, definisce la legge come "ed eccessivamente vaga" e sottolinea che "non avrebbe mai dovuto essere accettata". "Le autorità kuwaitiane - prosegue la vicedirettrice - devono ora garantire che l'articolo 198 sia abrogato nella sua interezza. Devono anche fermare immediatamentee ritirare tutte le accuse e le condanne mosse contro di loro ai sensi di questa. Tutti coloro che sono stati ingiustamente incarcerati ai sensi dell'articolo 198 devono ora essere rilasciati. Le autorità - conclude la vicedirettrice Maalouf - devono inoltre indagare su tutteda parte delle forze di sicurezza e istituire un organismo indipendente per monitorare il comportamento della polizia".Amnesty International chiede dunque il rilascio immediato di, una transgender di 40 anni che è stata incarcerata e multata in base all'articolo 198 del Codice penale. Maha al-Mutairi venne arrestata nel 2019 per alcuni video in cui parlava di identità di genere e di. Nel 2020 venne rilasciata e il 5 giugno di quell'anno pubblicò un video suin cui accusava gli agenti di polizia di averladurante il precedente periodo di detenzione. Adesso Maha al-Mutairi è ancora detenuta nella sezione maschile della prigione di al-Kuwait City.

In un video pubblicato su, Maha al-Mutairi ha raccontato la sua esperienza in undov'era stata costretta a rimanere per sette mesi: "Come lo chiamate voi il fatto che pur essendo femmina sia stata costretta a vivere in un carcere per soli uomini, con i poliziotti che entravano nella mia cella per mettermi le mani addosso e anche?", si chiedeva in lacrime Maha al-Mutairi. Human Rights Watch si è battuta a lungo per la scarcerazione della donna. La ricercatrice Rasha Younes in un'inchiesta del Human Rights Watch raccontò che "per piegarla i poliziotti le hanno detto che l'intero Kuwait è contro di lei. Noi tutte invece dobbiamo dire a gran voce che non siamo contro di lei, ma che il mondo intero è contro gli abusi che la polizia ha perpetrato nei suoi confronti".