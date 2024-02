"In Rai racconteremo le Paralimpiadi con garbo, educazione, senza piagnistei e tanta autoironia. Perché la tv può essere buona maestra"

Paralimpiadi come banco di prova per il. Come test per validare undi fareedo. Per raccontare la vita di tutti i giorni con professionalità e pacatezza. Dopo lo straordinario successo di ascolti per le, che ha ridato lustro in particolare a Raidue, e al suo modo di presentare le competizioni sportive, l’appuntamento con i giochi per i diversamente abili diventa l'occasione per confermare questoal modo di fare televisione. Dal, intorno alle 18 su Raidue ci sarà “”, una striscia quotidiana curata da quel gruppo di ragazzi e professionisti che ha già animato il racconto sulla disabilità in Rai, a partire dalla felice intuizione di Carlo Freccero nel 2019. ‘Capa’ di tutto questo è, giornalista da sempre molto attenta ai temi del sociale."Faremo un programma di dieci minuti, che nasce, voglio sottolinearlo perché non è scontato, dal lavoro di squadra: unendo diverse reti e diverse direzioni Rai: Rai per il sociale, Rai pubblica utilità, Rai sport, RadioRAi, Gr Parlamento che la mattina alle 11 riproporrà in formato audio la nostra trasmissione. Un fatto non scontato, di cui la RAI deve essere orgogliosa perché è il modo giusto di lavorare, mettendo insieme competenze e professionalità per crescere tutti insieme. In concreto,perché i diritti sono stati acquisiti da Discovery, non possiamo far rivedere quello che accade. Allora si è strutturato un palinsesto che prevede una rubrica a cura dei colleghi di Raisport, che sarà un sommario di quanto accaduto nella giornata, con le notizie principali, le medaglie, le prestazioni dei nostri atleti, e poi arriviamo noi con unaincentrata sul racconto della storia delle paralimpiadi, partendo dalla vicenda dell’ideatore, il dottor Ludwig Guttmann, di cui parla il biografo italiano Roberto Ricciardi, generale dei Carabinieri ".

Chi è Guttmann? Perché la sua vicenda umana e professionale è così significativa?

"Guttmann è stato un uomo assolutamente straordinario. Neurologo di altissimo livello, specializzato nella cura delle lesioni spinali. Però, era ebreo e nonostante fosse tedesco e probabilmente il medico più famoso in tutta la Germania, dopo la Notte dei Cristalli, nel 1938, avendo intuito che nemmeno la sua scienza lo avrebbe salvato, dovette riparare in Inghilterra, con tutta la famiglia. E qui mise in atto una vera e propria rivoluzione che cambiò non solo l’approccio alla paraplegia, ma a tutta la disabilità".

"Nel 1944, da direttore dell’ospedale di Stoke Mandeville nel Berkshire, decise che i, non avrebbero mai più dovuto incontrare, e si impegnò per trovare un approccio diverso alla cura. Sia fisica che psicologica. Si pensi che normalmente i paraplegici morivano dopo sei settimane a causa delle infezioni urinarie e delle piaghe da decubito. Guttman portò in quell’ospedale il metodo che aveva sperimentato in Germania, che consisteva nel, che non dovevano mai stare fermi nel letto, così da evitare le piaghe. Anche di notte, ogni due ore. E poi li motivava: alla disperazione, ai sedativi, lui preferì l’attività sportiva, l’aria fresca, i rapporti umani. Quello che faceva aveva un profondo senso morale, perché le persone che curava, ragazzi che la guerra aveva segnato per sempre, avevano perso le gambe ed erano state ferite combattendo contro il male assoluto del nazismo. E quindi per lui erano, come ebbe modo di dire, il ‘meglio dell’umanità’. Aveva insomma una: quella medica e il fatto di voler dare una seconda chance a chi aveva lasciato le gambe nella guerra contro Hitler"."Non fu tutto rose e fiori, perché, come accade a tutti i rivoluzionari, le sue idee non erano capite, ma osteggiate, davano fastidio. Come accadde anella battaglia per la chiusura dei manicomi. Io ho lavorato con lui, e conosco le sue difficoltà nell’affrontare una situazione profondamente radicata. Quando si fa una rivoluzione la prime persone che ce l’hanno con noi sono le persone che ci stanno vicine. E questa è una cosa che vale anche per il modo di fare televisione, perché capovolgere delle logiche non è facile. Per questo voglio ringraziare chi ci ha sempre supportato e dato sostegno. A partire dache ha creduto in questo modo di raccontare la disabilità per arrivare al mio attuale direttore Ludovico di Meo che è un uomo coraggioso che ha puntato sul rinnovamento"."Abbiamo un’altra visione della disabilità. Una visione chei piagnistei, la, e punta su un, anche spiritoso, con molta. Tanto è vero che con noi in squadra abbiamo un disegnatore umoristico straordinario come. Abbiamo una differente impostazione; prima di tutto perché ci rivolgiamo ad un pubblico giovane e poi perché ci crediamo davvero. Le regole sono: non ricorrere mai all’aggressività, alla volgarità, al battibecco, alla pratica di sbattere il mostro in prima pagina, come si dice. Al culto del supereroe, perché dice n’è uno, dice n’è una, sono importanti perché sono simboli, ma non sono la media. Il resto è la normalità deiche convivono con la disabilità. Noi cerchiamo di raccontare conedquesta realtà"."Devi essere innanzitutto bravo e competente. Se domani mattina la signora ‘Pizza e fichi’, con le labbra gonfiate a canotto e il seno di fuori , decide che si occupa del sociale, come è successo anche in Rai, per noi, per il servizio pubblico, è un danno gigantesco. Perché se uno parla di qualcosa deve conoscerla, deve essere esperto. Ad esempio, per tornare alle Olimpiadi appena terminate, se vuoi parlare di sport, devi essere esperto di sport. Infatti noi non parleremo di sport, ma di riabilitazione, della storia di Guttmann, di, che è il medico italiano che chiamò Guttmann a progettare le paralimpiadi in occasione delle. Di sport parleranno altri. Noi parleremo della storia dell’emancipazione, del mondo della disabilità e dei diritti. E’ lo stesso modello che ha fatto il successo di Raidue come rete dedicata alle Olimpiadi di Tokio2020. Il mio direttore è stato molto coraggioso, ha scelto di mettere competenza e qualità nel racconto delle Olimpiadi e i risultati si sono visti. Perché alla fine la qualità paga. Non è vero che tutti possono fare tutto. Il giornalista deve conoscere, ma poi deve cedere la parola a chi ne sa di più, con correttezza e pudore"."E sono sbagliati. Il fatto che per parlare di sport oggi si debba apparire seminude tutto il giorno, avere una storia sentimentale tormentata, essere famosa per la propria vita sessuale, lo trovo pazzesco. Sono esterrefatta. Raidue ha chiamato delle signore per bene, educate, che non dicono parolacce, non sono aggressive, che non stanno con le tette di fuori, che non si fanno sparare la luce davanti. E che sono esperte. I risultati si sono visti. Perché il pubblico vuole questo. La televisione è sempre una maestra, Può essere una, come diceva, o una. Di sicuro ha sempre una funzione educativa, in positivo o in negativo. Ti forma. E quindi è essenziale che i temi del sociale siano trattati con qualità e competenza"."Affidando innanzitutto il compito a persone e ben educate, non aggressive, competenti e, anche se può sembrare secondario, che parlino con calma. Il nostro pubblico spesso ha a che fare con esperienze dure, è un pubblico fragile, e non puoi urlargli in faccia,, anche perché, sia con i sistemi di traduzione elettronica per iche con la. Quindi il tono è fondamentale. Io oramai sono abituata a questo modo di fare anche nella vita di tutti i giorni. E ritengo sia molto più bello, molto più interessante, ascoltare un discorso fatto con calma e sereno, piuttosto che un discorso aggressivo. Poi c’è il contenuto ovviamente, che va trattato con grandissima cautela, perché puoi fare danni enormi. Si pensi al tema delicatissimo dellee delle’. E poi anche alla prevenzione, a tutta quella una serie di elementi che metti sul piatto e che ti fanno fare scelte con prudenza, con attenzione"."Dobbiamo dirlo chiaramente: noi siamo un esempio per il mondo intero. Siamo ammirati a livello internazionale. Siamo ladel mondo: quella che ha abolito per prima le scuole speciali, l’interdizione, abbiamo fatto la legge sull’che viene osservata con ammirazione da tutto il mondo. Non è un caso che noi siamo i figli di un’impostazione diversa, e dunque è un dono prezioso che dobbiamo valorizzare. A partire dal racconto televisivo. E dallo sport, che è un linguaggio straordinario che comunica con tutti".