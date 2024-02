Insultate e allontanate dalla spiaggia perché lesbiche: la triste storia di Francesca e Martina

L’non conosce limiti. Ma purtroppo nemmeno la. La storia disquarcia la tranquillità delle vacanze e manda un segnale ancora più chiaro di quanta strada ci sia ancora da fare in. Le due ragazze, entrambe originarie di Napoli, si stavano godendo una giornata fianco a fianco al mare, come chiunque fa con. Purtroppo però, Martina e Francesca. Le due infatti sono state costrette ain seguito a insulti che si stavano lentamente (e pericolosamente) tramutando in percosse. "Insultate e invitate a lasciare la spiaggia" la denuncia sui social. "Siamo state umiliate perché volevamo trascorrere una giornata insieme al mare".L’episodio è accaduto una settimana fa sulla spiaggia di, in provincia di. Le due fidanzate avevano deciso di trascorrere una giornata di relax insieme ma, una volta emerso il loroalcuni presenti le hanno invitate ad. Dapprima la ragione sostenuta dei bagnanti era quella di "non creare interrogativi strani nei più piccoli" ma, in seguito al rifiuto di Martina e Francesca, un uomo accompagnato da parenti e amici ha prima iniziato adper poi sfociare sul. Inutile l'intervento di alcuni ragazzi presenti sul luogo, le ragazze hanno dovuto lasciare la spiaggia. Dopo il brutto episodio non sono mancate le: ilci ha tenuto a condannare l’episodio e aalla coppia, invitandole ufficialmente a tornare in città. Anche il consigliere regionale di Europa Verde,, ha espresso tutto il suo