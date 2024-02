Jack lo Squartatore d’America: il serial killer che inquieta Gilgo Beach

Incastrato dalla pizza

Il caso del serial killer di Gilgo Beach

La svolta?

A Las Vegas la polizia ha deciso di riprendere in mano fascicoli delle donne uccise.

Bicchieri di carta, cartoni di pizza. Dietro la soluzione dici sono sempre più lelasciati dai sospettati su oggetti quotidiani. L’ultimo caso riguarda il, una storia che ha angosciato Long Island, a sud di New York, per più di vent'anni e che sembra arrivata a una svolta. Il 14 luglio un architetto di 59 anni,, è stato arrestato e incriminato per l’omicidio di almeno tre donne, i cui corpi vennero rinvenuti nel 2010 vicino a Gilgo Beach, la spiaggia a sud di Long Island. Heuermann, che viveva con la famiglia nella vicina Massapequa Park, e aveva fondato uno studio di architettura a Manhattan, è anche sospettato di un quarto omicidio: quello di Maureen Brainard-Barnes, il cui corpo è stato trovato poco distante da dove erano nascosti gli altri.Ma lesarebbero molte di più,, in un arco di vent’anni. In gran parte, prostitute. L’architetto si è, ma se è finito dentro questa storia con il sospetto di essere il killer lo dobbiamo alla tecnologia e al Dna che gli investigatori sono riusciti a recuperare, raccogliendo i reperti lasciati su un cartone di pizza che Heuermann si era fatto consegnare, come milioni di americani.Il Dna era stato lasciato su unfinito nel bidone dell’immondizia. Sarebbero state trovate prove che lo legano ad almeno tre vittime: Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Lynn Costello. E, forse, alla quarta vittima, Brainard-Barnes. Tutto in un semplice scarto gettato senza pensare nel cestino.Così come in unvia, dove gli investigatori hanno recuperato il Dna che potrebbe portare all’incriminazione in Minnesota di, un 66enne incensurato che al massimo aveva ricevuto due multe, e sospettato di aver ucciso un uomo nel 1984. Ma questa è una storia decisamente normale. Quella più inquietante ci riporta a Heuermann, alla sua pizza e alla lunga scia di omicidi.Gli investigatori sono convinti di aver trovato la pista giusta, ma ora: per questo hanno isolato la casa dove l’architetto vive, chiuso tutte le strade, messo divieti alle persone a non avvicinarsi, per non correre il rischio di "sporcare" la scena. Da giorni gli investigatori, assieme a cani addestrati, hanno setacciato tutta la proprietà del 59enne, come negli anni ’90 fecero gli investigatori fiorentini alla ricerca di prove nell’abitazione di Pietro Pacciani, il contadino accusato di essere il Mostro di Firenze , il serial killer delle coppie.Nel corso del weekend gli uomini della scientifica hanno smantellato strutture in legno, e montato una tenda bianca dove i tecnici hanno raccolto prove e reperti. Il commissario della polizia della contea di Suffolk, Rodney Harrison, ha confermato il sequestro di alcuni oggetti, ma senza indicare quali. "La perquisizione si è conclusa”, ha aggiunto. Nella casa sarebbe stata individuata una sorta di, dove l’uomo potrebbe aver portato le sue vittime, prima di ucciderle. Nella stanza, oltre a nastri e sacchi di tela, sono state trovate 297 armi, tutte sequestrate in grosse scatole sigillate.Gli investigatori ritengono che l’architetto abbia agito quando la sua famiglia si trovava fuori città. La soluzione, forse, non è vicina, ma gli agenti sono convinti di essere arrivati a un punto di svolta, e di aver trovato il filo conduttore che lega vent’anni di delitti insoluti. Alcuni corpi vennero trovati nel 2010 lungo la Ocean Parkway, vicino a Gilgo. La polizia è convinta che l’assassino sia, commessi anni prima. Ma adesso il sospetto è che Heuermann potrebbe aver ucciso in almeno altri tre Stati: South Carolina, Nevada e New Jersey.Altri casi potrebbero emergere nelle prossime settimane. Tra questi, le quattroche vennero assassinate nel 2006 a Atlantic City, la città dei Casinò in New Jersey, e i cui corpi vennero trovati in un fosso paludoso.Heuermann avrebbe condotto: di giorno insospettabile architetto, di notte ossessionato dal sesso e da turbe psichiche, agganciava sex workers usando telefonini con utenze anonime e email non riconducibili a lui e scaricava materiale pedopornografico. La scorsa settimana, l'uomo ha presentato istanza di. Tra le testimonianze raccolte, quelle di due prostitute, contattate attraverso piattaforme social. Entrambe hanno anche registrato le chiamate dell’architetto. Ma poi non erano riuscite a fissare un incontro. Probabilmente, è stata la loro fortuna